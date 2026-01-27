TikTok易手︱美国用户删除量飙150% 称忧被搜集性取向等私隐

中国短片分享平台TikTok，在美国「不卖就禁」压力下，被迫将美国业务交予由美国科企甲骨文组成的数据安全公司。有市场调查机构发现，TikTok转手5日后，软件卸载率飙升近1.5倍，用户声称担心包括性取向等私隐资料被搜集。但相关私隐政策早于2024年8月已实施。

搜集条款2024年已存在

市场调查机构Sensor Tower发表数据，指TikTok的美国业务，自从上周四被并入由美国领导的合资数据安全公司后五日，日均的软件删除量急升，较过去三个月的平均值高出1.5倍。



TikTok在上周四提示用户需要同意更新后的隐私政策，引发一些用户上社群媒体表达疑虑，这或是近日该软件删除量升的原因。

社交平台亦有多则帖文，表示担心TikTok可能搜集包括「种族及民族出身」、「性取向」、「公民或移民身份」，以及「财务资讯」等敏感资料，呼吁用户卸载该软件。

不过，上述TikTok用户担心的私隐条款，早于2024年8月已存在。