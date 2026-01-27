TikTok易手︱美国用户删除量飙150% 称忧被搜集性取向等私隐
更新时间：11:48 2026-01-27 HKT
发布时间：11:48 2026-01-27 HKT
发布时间：11:48 2026-01-27 HKT
中国短片分享平台TikTok，在美国「不卖就禁」压力下，被迫将美国业务交予由美国科企甲骨文组成的数据安全公司。有市场调查机构发现，TikTok转手5日后，软件卸载率飙升近1.5倍，用户声称担心包括性取向等私隐资料被搜集。但相关私隐政策早于2024年8月已实施。
搜集条款2024年已存在
市场调查机构Sensor Tower发表数据，指TikTok的美国业务，自从上周四被并入由美国领导的合资数据安全公司后五日，日均的软件删除量急升，较过去三个月的平均值高出1.5倍。
相关新闻：TikTok交易方案︱中美达最终协议 字节跳动持股降至19.9%
TikTok在上周四提示用户需要同意更新后的隐私政策，引发一些用户上社群媒体表达疑虑，这或是近日该软件删除量升的原因。
社交平台亦有多则帖文，表示担心TikTok可能搜集包括「种族及民族出身」、「性取向」、「公民或移民身份」，以及「财务资讯」等敏感资料，呼吁用户卸载该软件。
不过，上述TikTok用户担心的私隐条款，早于2024年8月已存在。
最Hit
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
2小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
2026-01-26 10:44 HKT