北海道暴雪 | 新千岁机场仍有2千人受困过夜 席地而睡 便利店货架清空

日本北海道札幌市降下世纪暴雪，继周日（25日）晚有7000人受困新千岁机场后，26日晚又有2000人在机场过夜，到处可见旅客席地而睡。

新千岁机场的JR列车和接驳巴士一度停摆后，在26日终于陆续开始营运，但由于人潮众多且公共交通尚未完全恢复，使得机场还是挤满了旅客。

机场混乱持续2天

新千岁机场表示，从26日晚至今天（27日）早上，大约有2000名旅客滞留机场，许多人都拿著分发到的睡袋、毛毯垫在地上。

一名来自静冈县的男子透露，他排队等JR列车等了3个小时最后决定放弃，去领了睡袋休息，他真没想到这种混乱会持续2天。

札幌市积雪达99厘米

北海道地区因寒流导致积雪较往年更高，截至周二上午6时，札幌市积雪达99厘米，创下当地1月统计史上新高。

新千岁机场26日可见大量人潮聚集准备要搭乘巴士与JR列车，随著JR列车在周一下午2时左右复驶，等待搭乘的旅客排队队伍更是绵延约100米。

超市商品缺货

大雪亦影响市民生活，由于货车无法按计划送货，部分超市配送中断出现货架空荡、商品缺货的状况。另外，全北海道共计188所学校停课。