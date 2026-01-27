冬季风暴袭美 | 增至最少30死 近70万户仍断电 经济损失近9千亿

近日席卷美国大部分地区的冬季风暴已经造成至少30人死亡，全美仍有近70万用户断电。AccuWeather表示，这场风暴预计将成为自2025年初洛杉矶地区山1火以来代价最高的严重天灾，初步损害及经济损失估计为1050亿美元至1150亿美元（约8162至8940亿港元）。

降至零下31度

气象局周一表示，预计一股北极新鲜空气流入，寒流将持续，本周末可能会有另一场冬季风暴袭击东岸部分地区。

从阿肯色州到新英格兰绵延约2100公里的地带，各地降雪量都超过30厘米，导致交通停摆、航班取消，并引发大规模停课。其中匹兹堡以北地区累积高达50厘米的降雪量，风寒效应令体感温度最低降至摄氏零下31度。

多人户外冻死

这场冬季风暴造成的死亡人数攀升至最少30人，麻省与俄亥俄州各有2人遭铲雪机辗毙，阿肯色州与德州也发生致命雪橇意外，各报告2人死亡。堪萨斯州还有一名28岁女教师最后被人目击是离开一间酒吧，警方出动警犬搜寻后，发现她倒毙在雪地中。纽约市官员表示，在刚过去的严寒周末期间，共有8人在户外冻死。

此外，田纳西州有4人死亡，路易斯安那州和宾夕法尼亚州各有3人丧命。密西西比州有2人丧生，新泽西州和南卡罗来纳州亦各有一人死亡。

电线断裂酿停电

电力跟踪网站数据显示，截至美东时间周一（26日）下午，全美仍有近70万用户断电。大多数停电发生在南部地区，冻雨导致树枝与电线断裂，造成密西西比州北部与田纳西州部分地区严重停电。

密西西比州部分地区遭遇自1994年以来最严重的冰风暴，官员周一紧急调度折叠床、毛毯、瓶装水与发电机，将物资送往重灾区各地的避寒站。

逾万航班取消或延误

根据航空分析公司Cirium的数据，继周日取消逾1.6万班航班之后，周一下午较后时间，近19%的定期航班取消。FlightAware的另一项数据显示，全美约有5220班航班在傍晚前取消，超过6500班延误。

在航空公司中，美国航空在航班中断中占最大比重，近1180班航班取消，约1130班延误，其次是共和航空、捷蓝航空和达美航空。

联邦航空管理局在公告中表示，降雪、冻雨和能见度低已影响波士顿和纽约地区等主要枢纽。波士顿洛根国际机场航班取消率最高，为71%。