Alex Honnold｜揾命博登顶台北101竟报酬少得可怜？美媒爆只收此金额 

美国攀岩传奇Alex Honnold再创疯狂纪录，于本月25日早上在完全没有绳索或安全护具的情况下，挑战攀登高达508米的台北101，历时约一个半小时成功登顶，画面震撼全球。不过，这场「一失足即丧命」的极危险壮举，背后报酬却被他形容为「少得令人尴尬」。

徒手攀508米摩天楼震撼全球 自嘲酬劳「令人尴尬」

霍诺德今次行动属串流平台Netflix直播节目一部分，美国《纽约时报》引述知情人士透露，他的酬劳仅属「中六位数美元」（mid-six figures），远低于主流体育明星的收入水平。

霍诺德其后受访时亦未有否认相关说法，但拒绝公开具体金额，只笑言：「我不会说，那是一个令人尴尬的数目。」他更直言，若把这次报酬放在职业体育的脉络下比较，「简直微不足道」，并以美国职棒大联盟球员动辄逾1.7亿美元合约作对比，形容差距悬殊。

被追问这是否其职业生涯最大一笔收入时，霍诺德回应：「也许吧，但比我经纪人期望的少。」他同时强调，金钱并非动机，「就算没有电视节目、没有酬劳，只要大楼批准，我仍然会去做，因为我知道自己做得到，而且那会很精彩。」

徒手攀登玻璃外墙 中段「竹节盒」最凶险

当日攀登过程中，霍诺德仅凭双手、双脚及止滑镁粉，沿着台北101外墙玻璃与结构边角向上推进。他选择大楼其中一角作攀爬路线，途中需绕过多个大型装饰结构。最具挑战性的，是大楼中段64层、被称为「竹节盒」的区域，外墙呈外倾设计，对体力与心理都是极大考验。

整个攀登分成八个区段，每完成一段才可在阳台短暂休息。直播画面显示，他攀爬期间仍不时向地面民众挥手，甚至在半空中与人互动，最后成功登顶后高举双手致意，并形容景色「美得不可思议」，但亦坦言高空风势强劲，「一直提醒自己不要在尖塔上失去平衡」。

在攀登结束后接受《综艺》采访时，霍诺德表示，起初他对这次壮举引发的关注感到有些忐忑不安——包括成千上万的观众在现场观看他，这对他来说是第一次——但最终他还是接受了这一切。

「过去几天，我的想法开始有所转变。」他说： 「一开始感觉这有点刺激，有点紧张什么的，后来变成了非常兴奋，也很有动力。我觉得自己视角发生了转变，开始享受整个过程的壮观景象。我想，如果我一路向里面的人们挥手致意，好好享受攀登的过程，整个过程就会更有趣。」

霍诺德生于美国加州，主攻「Free Solo」徒手攀岩，以不依赖任何保护装备闻名。2017年，他成功徒手攀登优胜美地国家公园酋长岩，历时近4小时，相关纪录片《赤手登峰》更夺得奥斯卡最佳纪录片，奠定其传奇地位。

相比名与利，霍诺德多次强调，真正吸引他的，是「知道自己能做到」。今次台北101之行，正好再次印证，对这位攀岩狂人而言，生死边缘的挑战，远比酬劳来得重要。

