20岁中国男懒理封山照爬富士山遇险 警冒死救人市府拟开征「救援费」

更新时间：05:17 2026-01-27 HKT
发布时间：05:17 2026-01-27 HKT

日本富士山封山期间再发生违规登山事故。一名20岁中国籍留学生本月18日无视禁令，独自于冬季攀登富士山富士宫口，途中失足跌倒导致右脚骨折，被困八合目位置，最终由静冈县警方派出山难救助队救出。事件除引发安全关注外，亦再度掀起当地对「救援是否应由当事人付费」的激烈讨论。

事发于18日中午，该名在东京新宿就读专门技能学校的中国留学生，下山途中在富士宫口八合目跌倒，因无法继续行走而拨打紧急电话求助。静冈县警方随即调派约10至11名山难救助人员分批登山搜寻，并于晚上8时半左右在恶劣天气下找到伤者。由于山上风势强劲、能见度极低，救援队需与伤者在山上卫生设施内暂避，直至翌日天气稍为好转，才以徒步方式将其抬下山。

警方指出，冬季富士山气候严峻，积雪结冰，直升机无法出动，救援人员须在冰斜坡上抬担架行走，稍有不慎便可能全队滑落山谷，形容整个行动是「用命换命」。相关救援影片其后由警方上载至社交平台，呼吁游客切勿在封山期间违规登山。

最离谱的是，留学生事后向警方承认，未有提交登山计划，亦清楚知道冬季登山路线已封闭，但因希望一睹冬季富士山景色、并攀登日本最高峰而铤而走险。他表示，曾于夏季成功登顶一次，亦在中国多次登山，但坦言自己仅属初学者，缺乏雪山及攀冰经验。

静冈县警方在接受访问时直言，近年违规登山个案有上升趋势，救援行动对人手及安全构成沉重负担，有警员更坦言：「我们也是冒着生命危险去救不守规则的人，我们也有家人。说实话，我希望救援服务能私有化并收费。」

事件发生后，静冈县议会已草拟相关法案，研究要求在封山期间违规登山、并需要救援的人士，自行承担救援开支。富士宫市市长亦表态支持「用者自付」原则，认为可有效遏止鲁莽行为。根据现行日本法例，在登山路线封闭期间强行登山，最高可判监6个月及罚款30万日圆。

日本媒体同时指出，中国社交平台近年充斥冬季违规攀登富士山的帖文及影片，有人炫耀成功登顶，亦有人警告风险极高，但仍有人分享「攻略」。警方担心此类内容误导他人，呼吁外国游客务必遵守日本登山规定。

除富士山外，近期日本多地亦接连发生外籍人士在非开放区域遇险事故，包括北海道及长野县的滑雪及登山意外，再次凸显冬季户外活动风险。当局呼吁游客切勿低估日本山岳冬季环境的危险性，以免酿成无法挽回的后果。

