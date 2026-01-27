欧盟查X平台涉Grok制作色情深伪图像　最重可罚全球营业额6%

欧盟正式对美国科技大亨马斯克旗下社交平台X展开调查，关注其人工智能聊天工具Grok是否被用来生成涉及真实人物的色情深伪（deepfake）图像，并可能违反《数码服务法》（DSA）相关规定。

马斯克反批「审查」 美欧监管角力升温

欧盟委员会表示，调查将评估X是否曾向欧盟用户展示「经操控的色情影像」，以及平台是否有妥善评估及缓解相关风险。若最终裁定违规，X或面临最高相当于其全球年度营业额6%的巨额罚款，并不排除在调查期间施加临时限制措施。

欧盟科技主权、保安及民主事务执行副主席亨娜．维尔库宁形容，色情深伪属「暴力且不可接受的贬损行为」，强调会审视X是否将欧洲公民、包括妇女及儿童的权利，视为科技服务下的「附带损害」。

爱尔兰籍欧洲议会议员多赫蒂亦指出，对于X等大型平台是否有依法评估风险、防止非法及有害内容扩散，存在「严重疑问」，强调「在欧盟营运，没有公司可以凌驾法律之上」。

英澳等地同步关注 X称已限制功能

是次欧盟行动，紧接英国通讯管理局（Ofcom）今年1月宣布的同类调查。监管机构及受害者团体普遍批评，有关功能「本不应存在」。X方面过往曾表示，已在部分司法管辖区，禁止Grok对人物照片进行「去衣」式数码修改。

欧盟同时宣布，扩大去年12月已启动的另一项调查，检视X的推荐演算法是否构成系统性风险。据Grok官方帐号声称，该工具在短短30日内已生成逾55亿张图像，引发外界对其监管漏洞的忧虑。

在欧盟公布调查前，马斯克曾在X上发文，似乎嘲讽针对Grok的新限制措施，并一再指责各国政府借机「审查言论」。他亦转发美国国务卿鲁比奥的言论，批评欧盟早前因「蓝剔」验证制度问题而对X作出的罚款，是对美国科技企业的打压。

除欧盟及英国外，澳洲、法国及德国亦正就Grok展开调查；该工具曾一度在印尼及马来西亚被禁，其中马来西亚其后已解除禁令。

分析指出，随着生成式人工智能急速普及，欧盟与美国科技巨头之间的监管角力势将升级，X及马斯克面临的法律与政治压力，短期内恐难以降温。