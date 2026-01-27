Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

以巴冲突｜以军寻回最后一名人质遗体：下阶段目标解除哈马斯武装

即时国际
更新时间：01:17 2026-01-27 HKT
发布时间：01:17 2026-01-27 HKT

以色列宣布，已在加沙寻回最后一名人质的遗体，标志着长达逾一年的「人质篇章」正式落幕，同时亦为以哈停火协议推进至更棘手的第二阶段铺路。分析指出，随着人质问题告一段落，围绕加沙未来管治、哈马斯去武装，以及以军撤离等核心分歧，将成为新一轮博弈焦点。

内塔尼亚胡称「难以置信的成就」　下目标解除哈马斯武装

以色列总理内塔尼亚胡周一向国会表示，以军在加沙北部一处墓地寻回24岁警员拉恩．格维利（Ran Gvili）的遗体，形容行动是「难以置信的成就」。格维利在2023年10月7日哈马斯突袭以色列期间殉职，亦是最早被带入加沙的人员之一。

格维利在2023年10月7日哈马斯突袭以色列期间殉职，亦是最早被带入加沙的人员之一。美联社
格维利在2023年10月7日哈马斯突袭以色列期间殉职，亦是最早被带入加沙的人员之一。美联社

相关新闻：以巴冲突 | 第一阶段停火协议濒危 以军空袭加沙酿至少13死包括5儿童

内塔尼亚胡强调：「加沙已没有任何人质，我们已完成这项承诺，亦会完成其余目标。」他同时表明，下一阶段的重点并非重建，而是解除哈马斯武装及加沙去军事化。

按照停火安排，人质（包括遗体）全数交还，是第一阶段的关键条件之一。格维利家属早前曾公开呼吁，以方在未寻回其遗体前，不应推进下一阶段谈判。哈马斯则表示，已履行第一阶段所有承诺，否认拖延指控。

拉法口岸势重启　加沙民众盼转机

以色列总理办公室表示，完成遗体搜寻后，将重开连接加沙与埃及的拉法口岸。该口岸自去年5月起大致关闭，被视为加沙通往外界的「生命线」。

多名加沙居民对口岸或重开表示期待。有癌症患者家属盼望可安排出境治疗，亦有难民营居民呼吁国际社会及美国向以色列施压，放行更多援助物资与流动房屋，改善人道状况。

第二阶段挑战重重　国际部队与治理成焦点

停火第二阶段预料涉及更复杂议题，包括建立新的加沙管治架构、部署国际安全部队、以军逐步后撤，以及全面重建计划。美国与其他斡旋方正加紧推动相关谈判，但各方立场仍存巨大分歧。

白宫发言人形容寻回最后一名人质遗体是「令人振奋的消息」，美国总统特朗普亦在社交平台发文称「这原被视为不可能完成的任务」。

血腥未止　停火后仍逾480巴人丧生

不过，加沙局势仍未完全降温。当地医院表示，以军周一再造成至少两名巴勒斯坦人死亡。加沙卫生部门统计，自2023年战事爆发以来，已有逾7.14万名巴勒斯坦人丧生，而最新停火生效后，仍有超过480人死于以军火力。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
16小时前
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
饮食
11小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
3538970
53岁吴美珩罕现身热情如火 头贴头跟两届「人夫影帝」合照表情妩媚 超冻龄获赞「廿年冇老过」
影视圈
10小时前
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
投资理财
15小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
8小时前
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
2026-01-26 00:01 HKT
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
突发
3小时前