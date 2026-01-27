以巴冲突｜以军寻回最后一名人质遗体：下阶段目标解除哈马斯武装

以色列宣布，已在加沙寻回最后一名人质的遗体，标志着长达逾一年的「人质篇章」正式落幕，同时亦为以哈停火协议推进至更棘手的第二阶段铺路。分析指出，随着人质问题告一段落，围绕加沙未来管治、哈马斯去武装，以及以军撤离等核心分歧，将成为新一轮博弈焦点。

内塔尼亚胡称「难以置信的成就」 下目标解除哈马斯武装

以色列总理内塔尼亚胡周一向国会表示，以军在加沙北部一处墓地寻回24岁警员拉恩．格维利（Ran Gvili）的遗体，形容行动是「难以置信的成就」。格维利在2023年10月7日哈马斯突袭以色列期间殉职，亦是最早被带入加沙的人员之一。

格维利在2023年10月7日哈马斯突袭以色列期间殉职，亦是最早被带入加沙的人员之一。

内塔尼亚胡强调：「加沙已没有任何人质，我们已完成这项承诺，亦会完成其余目标。」他同时表明，下一阶段的重点并非重建，而是解除哈马斯武装及加沙去军事化。

按照停火安排，人质（包括遗体）全数交还，是第一阶段的关键条件之一。格维利家属早前曾公开呼吁，以方在未寻回其遗体前，不应推进下一阶段谈判。哈马斯则表示，已履行第一阶段所有承诺，否认拖延指控。

拉法口岸势重启 加沙民众盼转机

以色列总理办公室表示，完成遗体搜寻后，将重开连接加沙与埃及的拉法口岸。该口岸自去年5月起大致关闭，被视为加沙通往外界的「生命线」。

多名加沙居民对口岸或重开表示期待。有癌症患者家属盼望可安排出境治疗，亦有难民营居民呼吁国际社会及美国向以色列施压，放行更多援助物资与流动房屋，改善人道状况。

第二阶段挑战重重 国际部队与治理成焦点

停火第二阶段预料涉及更复杂议题，包括建立新的加沙管治架构、部署国际安全部队、以军逐步后撤，以及全面重建计划。美国与其他斡旋方正加紧推动相关谈判，但各方立场仍存巨大分歧。

白宫发言人形容寻回最后一名人质遗体是「令人振奋的消息」，美国总统特朗普亦在社交平台发文称「这原被视为不可能完成的任务」。

血腥未止 停火后仍逾480巴人丧生

不过，加沙局势仍未完全降温。当地医院表示，以军周一再造成至少两名巴勒斯坦人死亡。加沙卫生部门统计，自2023年战事爆发以来，已有逾7.14万名巴勒斯坦人丧生，而最新停火生效后，仍有超过480人死于以军火力。