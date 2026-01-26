英国首相施纪贤周二启程前往中国及日本
英国唐宁街发言人证实，首相施纪贤（Keir Starmer）将于周二晚启程前往中国和日本。这将是英国首相时隔8年来首次正式访问北京。
在前保守党政府执政期间，伦敦与北京的关系降至新低点。此次访问将是施纪贤重置与经济强国中国关系的核心举措。
相关新闻：英国政府有条件批准 中国建「超级大使馆」
在宣布此行前不到一星期，英国政府批准了中方在伦敦市中心建造「超级大使馆」的争议性计划。该项目占地20,000平方米，将成为英国面积最大的使馆建筑群，也是西方国家首都中心最大的使馆之一。
施纪贤本人上月承认，中国为英国带来了重大的经济机遇，但同时也构成了「真正的国家安全威胁」。出于国家安全考量，房屋大臣李世勋（Steve Reed）在数次延迟后，于1月20日决定有条件批准兴建超级大使馆。
发言人指出：「经过近几个月的广泛谈判，中国政府已同意将其目前在伦敦的七个地点合并为一个，这将带来明显的安全优势。」
安全事务大臣翟伟绅（Dan Jarvis）表示，中国将继续构成国家安全威胁。当被问及英国领导人会否在会谈中提出中国持有英国钢铁的问题时，其发言人表示：「显然，你可以预期会提出一系列问题，包括但不限于贸易和投资。」
