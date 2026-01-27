伊朗示威｜机密文件揭2天血腥镇压3.6万人死 安全部队闯医院「补枪」处决

独立媒体《伊朗国际》指出，伊朗政府在8日至9日的全国性镇压行动中，造成逾3.65万人死亡，成为史上最血腥的2天。



内政部消息人士透露，安全部队在全国逾400个城市与示威者发生冲突，冲突地点超过4000处。医疗系统保守估计，光是拉什特市（Rasht）就有逾2500人丧生，马什哈德（Mashhad）至少1800人、伊斯法罕地区（Isfahan）逾2000人、卡拉季（Karaj）周边至少3000人。

该编辑部取得的机密文件、现场报告及医护人员证词。其中伊朗革命卫队（IRGC）情报组织提交给最高国家安全委员会的报告指出，截至24日的统计，死亡人数已突破3.65万人。

里海沿岸城市拉什特是镇压最惨烈的城市之一。当地历史悠久的传统市集在抗议期间陷入火海，目击者指出，安全部队不仅封锁消防车达4小时，更对持续射击逃离火场的民众。目击者萨曼（Saman）描述：「安全部队用卡拉什尼科夫（Kalashnikov，AK）步枪朝市集扫射，那个场面太可怕了。他们杀了很多人，就连逃跑的民众也不放过。」一名拉什特大学生表示：「人们不知该逃跑还是冲向安全部队，一切如同末日。」

多名医护人员向《伊朗国际》证实，安全部队曾闯入医院，将正在接受治疗的伤患带走。太平间流出的影像显示，部分遗体头部中弹，但身上仍连接着医疗管线和监测设备，疑似是接受治理期间遭「补枪」处决。2名护士更指证，一名重伤青年被送上救护车后，当场遭安全人员连开两枪击毙。