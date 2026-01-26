另类真人版卓洛｜怪男手口并用带3把刀周街行 涉违反枪刀法被捕

日本佐贺县唐津市周日发生一宗离奇案件，一名男子以双手与嘴巴拿着「三把刀」走在路上，被警方拦截时供称「只是要去朋友家拿东西」。由于形迹可疑的，加上行为涉嫌违反《枪刀法》，被警方当场逮捕。



综合日媒报导，周日上午8时40分许，途人报警表示在唐津市，看见「有个男人拿着刀走在路上」，姿势奇特。警员随即赶到，发现该名47岁的无业男子，双手拿着2把刀，嘴里也含着一把刀，模样十分可疑。三把刀分别长13.5厘米、17.5厘米与18厘米。

日本网友笑称卓洛出场画面就是「疑犯照片」。 iStock示意图

警方在一处停车场将他截停，并询问动机，他表示「只是要去朋友家摘蔬菜」，极力否认有意持刀伤人。警方以涉嫌违反《枪刀法》将他逮捕，目前正在调查其精神状态。

案件曝光后，意外在X平台掀起热烈讨论，关键词「三把刀」（刃物3本）登上热门趋势。该名男子的奇怪举动令人想起人气动漫《海贼王》其中一个主要角色、三刀流剑客「卓洛」，称他为「三刀流大叔」。有人质疑男子「有必要这样风格去摘菜吗？」「是海盗？」也有人认为各地不时传出挥刀斩人的攻击案，该男子的辩解实在太奇怪，令人无法信纳。