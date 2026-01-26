泰国3屁孩纵火烧无仇怨露宿者 只为「拍片炫耀」年纪最小仅9岁

泰国曼谷惊传恶劣攻击事件，3名未成年人对一名露宿者泼洒易燃液体后点火，还用手机拍下纵火过程，只为了在犯案后炫耀。幸好受害人及时逃生，平安无事。



事件曝光后引发泰国网友公愤，由于犯行残忍，许多人要求当作成年人予以重罚，也有人呼吁同时向疏于管教的监护人追究责任。

相关新闻：旧衣回收箱变夺命陷阱 德州露宿汉「头下脚上」受困亡

这宗骇人事件1月19日发生在曼谷巴域区（Prawet）。51岁露宿者卡恩（Karn）平时靠捡拾回收物维生。他接受媒体采访时表示，当时正在桥下睡觉，突然感到像是有冷水泼在身上，下一秒即起火燃烧，所幸他及时逃走，没有大碍。

未曾冲突一直被找麻烦

卡恩表示，逃跑前看见3名少年用手机拍摄，他从未与这些孩子起冲突，却一直被他们欺凌，包括丢石头与脏话辱骂。附近居民也证实，卡恩从未在社区制造麻烦。

相关新闻：美国男食肆晕倒被拖离翌日证实倒毙 店员：以为露宿者

警方目前已确认3名犯案少年身分，年龄介乎9至15岁，基于儿童保护法不得公开个人资料，警方将以杀人未遂罪及毁损公共财产罪追究刑责，因火势波及附近水管设施。不过，由于涉案者为未成年人，何时传唤以及实际处罚方式仍待确认。

泰国近年频传类似案件，去年8月南邦府（Lampang）3名少年活活烧死一只残疾犬并上传社交媒体炫耀，随后被依法逮捕。去年1月，沙缴府（Sa Kaeo）也有5名少年殴打女露宿者致死后弃尸池塘。