缅甸大选结束 军方「文职代理人」巩发党宣布胜选

缅甸举行自2021年军事政变以来的首次选举，经过历时长达一个月的投票后，亲军方主要政党联邦巩固与发展党（巩发党，USDP）宣布：「我们已经赢得了多数席位。」



缅甸于2010年结束长达近半个世纪的军政府统治，组成文人政府，但军方于2021年发动政变夺权，并引发内战。军方承诺透过选举将权力还给人民，但由前军人组的巩发党被认为是军方的文职代理人，选举只是为军方统治披上合法的外衣。

年轻选民：唯一参选人又是评判

此次大选分三个阶段投票，第一阶段投票于2025年12月28日在102个镇区举行，第二阶段于1月11日在100个镇区举行，第三阶段于1月25日在约60个镇区举行。巩发党在第一和第二阶段投票中已轻松获胜。



一位28岁的仰光居民出于安全考虑匿名说：「他们在选举前就已经赢了。」他补充说：「他们是唯一参赛者，也是裁判。几乎所有人都不会对他们组建的政府抱有信心。」

军政府严厉清洗异议人士，根据新法规定，任何抗议或批评选举的行为最高罚监禁10年。政治犯援助协会监测组织称，超过2.2万人被关押在军政府的监狱中。

根据先前军政府时期制定的宪法，四分之一的非选举产生的议会席次将保留给武装部队成员。议会将于3月召开，届时将由多数议员选出总统。军政府领袖敏昂莱周日身空便服巡视曼德勒市的投票站，他再次拒绝排除新政府总统的可能性。