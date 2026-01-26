急救神器︱南韩研发出AGCL止血喷雾 能吸自重7倍血液1秒见效

近日韩国科学技术院（KAIST）与现役军官合作，研发出可以一秒止血的喷雾，接触伤口后可以立即形成强效水凝胶屏障，有效止血。

对不规则深层伤口有效

KAIST指出，这款新一代止血剂AGCL粉末由材料科学与工程系教授Steve Park教授和生物科学系教授全相龙（Sangyong Jon，音译）领导的联合研究团队研发，可用于深层或不规则伤口。

据介绍，AGCL粉末结合了多种生物相容性天然材料，例如海藻酸钠和结冷胶（可与钙离子反应，实现超快速凝胶化和物理密封）以及壳聚糖（可与血液成分结合，增强化学和生物止血作用）。当它与血液中的钙离子等阳离子反应时，可在一秒钟内转化为凝胶状态，立即密封伤口。

更重要的是，AGCL 粉末的成分本身具有抗菌作用。动物实验显示，细胞存活率超过 99%，有助于促进组织再生。此外，粉末内部形成三维结构，可吸收自身重量七倍以上（725%）的血液，意味着它能应对极端的大量出血情况。

这种止血剂在室温和高湿度环境下也能保持性能2年，特别适合军事行动或灾区等恶劣条件下使用。

KAIST指出：「尽管这项先进新材料技术最初是为国防目的开发，它在急救医学领域，例如灾难现场和发展中国家和医疗资源匮乏地区，也具有很高的应用潜力。」