委内瑞拉临时总统批美指指点点 称「够了，外国势力」

美军月初生擒委内瑞拉总统马杜罗，美国总统特朗普早前提及华府将「接管」委国。当地临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）周一（26日）表示，已经受够来自华府的指令，强调国内政治应由委内瑞拉自行解决。

法新社报道，罗德里格斯在当地东部安索阿特吉州向石油工人发表演说声言，「华府对委内瑞拉政治人物指令够多了。让委内瑞拉政坛自行解决内部分歧与冲突吧。够了，外国势力。」

罗德里格斯上周六（24日）呼吁和反对派达成和平协定，并称「尽管两派有分歧，大家仍可互相尊重和对话」，重申政府将与反对派商谈，达成共识。她指，在和平议题上，国内不应有党派和政见分歧。



倡「玻利维亚式外交」

罗德里格斯又称，她将推行所谓「玻利维亚式外交」（Bolivarian diplomacy），与华府「面对面」解决长期争端。「玻利瓦亚式外交」强调国家主权、维护自决，并反对外国干预。



美军1月初擒获马杜罗，特朗普同意与罗德里格斯合作，前提是她领导的政府必须遵从华府的路线，尤其要向美国提供庞大石油资源。

英国《卫报》早前报道，美军月初掳走马杜罗前，时任副总统罗德里格斯和身为国会议长的兄长豪尔赫，承诺特朗普政府，一旦马杜罗「离开」委国，他们将配合美国行事。

