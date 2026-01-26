冬季风暴袭美 | 缅因州小型客机坠毁 酿7死1重伤

冬季风暴席卷全美之际，缅因州班戈国际机场于当地时间周日（25日）发生坠机惨剧，一架载有6名乘客及2名机员的小型客机在机场跑道起飞不久，因不明原因坠毁，造成7死1重伤。

事发于晚上7时45分，机场方面接获跑道发生飞机意外的通报后，紧急救援队随即火速赶往现场。班戈机场于晚间8时25分证实，机场正针对这宗事件进行调查，第一线救援人员已在现场评估状况。

据美联社报道，一段空中交通管制员的录音显示，在飞机获准起飞约45秒后，有人喊道：「飞机翻了。我们有一架客机翻了。」机场方面表示，救援人员不到一分钟后就赶到了现场。

班戈国际机场提供直飞佛罗里达州奥兰多、华盛顿特区和北卡罗来纳州夏洛特等城市的航班，位于波士顿以北约320公里（200英里）。坠机事故发生后不久，机场便关闭，并将至少关闭至周三中午。

乘客来自德州律师行

据报飞机上的乘客皆来自德州休斯敦一间律师事务所。从当地电视台拍摄的画面可以看到，事故现场冒出明显浓烟，大批救援车辆在跑道上待命。虽然事发时现场正降下大雪，气候条件恶劣，但目前尚无法确认大雪是否为造成事故的主因。

机场方面在晚上8时30分透过facebook发文证实，机场发生事故，现正调查中，由于事故导致跑道关闭，机场也呼吁民众暂时避开该区域。

属「庞巴迪挑战者」600机型

联邦航空管理局（FAA）和国家运输安全委员会（NTSB）接获事故通报后，将联合展开调查。根据FAA初步调查，失事飞机是一架「庞巴迪挑战者600」（Bombardier Challenger 600），由休斯敦Arnold & Itkin律师事务所登记，当时机上载有2名机组人员与6名乘客。

「庞巴迪挑战者600」是一款宽体商务喷射机，可容纳9至11名乘客。它于1980年推出，是首款配备「可步行客舱」的私人喷射机，至今仍是受欢迎的包机选择。

暴风雪袭美东 多地机场受影响

整个周末，这场范围极广的暴风雪为美国东部大部分地区带来了雨夹雪、冻雨和降雪，导致大量空中和公路交通瘫痪，东南部数十万户家庭和企业断电。

根据航班追踪网站flightaware.com的数据显示，周日约有12,000个航班取消，近20,000个航班延误。费城、华盛顿、巴尔的摩、北卡罗来纳州、纽约和新泽西州的机场都受到影响。