Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季风暴袭美 | 缅因州小型客机坠毁 酿7死1重伤

即时国际
更新时间：00:52 2026-01-27 HKT
发布时间：13:50 2026-01-26 HKT

冬季风暴席卷全美之际，缅因州班戈国际机场于当地时间周日（25日）发生坠机惨剧，一架载有6名乘客及2名机员的小型客机在机场跑道起飞不久，因不明原因坠毁，造成7死1重伤。

事发于晚上7时45分，机场方面接获跑道发生飞机意外的通报后，紧急救援队随即火速赶往现场。班戈机场于晚间8时25分证实，机场正针对这宗事件进行调查，第一线救援人员已在现场评估状况。

相关新闻：
冬季风暴袭美 | 至少7死24州进紧急状态 逾百万户停电 1.6万航班取消

失事飞机属「庞巴迪挑战者600」型号。维基网站
失事飞机属「庞巴迪挑战者600」型号。维基网站
缅因州受暴雪影响。法新社
缅因州受暴雪影响。法新社

据美联社报道，一段空中交通管制员的录音显示，在飞机获准起飞约45秒后，有人喊道：「飞机翻了。我们有一架客机翻了。」机场方面表示，救援人员不到一分钟后就赶到了现场。

班戈国际机场提供直飞佛罗里达州奥兰多、华盛顿特区和北卡罗来纳州夏洛特等城市的航班，位于波士顿以北约320公里（200英里）。坠机事故发生后不久，机场便关闭，并将至少关闭至周三中午。

乘客来自德州律师行

据报飞机上的乘客皆来自德州休斯敦一间律师事务所。从当地电视台拍摄的画面可以看到，事故现场冒出明显浓烟，大批救援车辆在跑道上待命。虽然事发时现场正降下大雪，气候条件恶劣，但目前尚无法确认大雪是否为造成事故的主因。

机场方面在晚上8时30分透过facebook发文证实，机场发生事故，现正调查中，由于事故导致跑道关闭，机场也呼吁民众暂时避开该区域。

属「庞巴迪挑战者」600机型

联邦航空管理局（FAA）和国家运输安全委员会（NTSB）接获事故通报后，将联合展开调查。根据FAA初步调查，失事飞机是一架「庞巴迪挑战者600」（Bombardier Challenger 600），由休斯敦Arnold & Itkin律师事务所登记，当时机上载有2名机组人员与6名乘客。

「庞巴迪挑战者600」是一款宽体商务喷射机，可容纳9至11名乘客。它于1980年推出，是首款配备「可步行客舱」的私人喷射机，至今仍是受欢迎的包机选择。

暴风雪袭美东  多地机场受影响

整个周末，这场范围极广的暴风雪为美国东部大部分地区带来了雨夹雪、冻雨和降雪，导致大量空中和公路交通瘫痪，东南部数十万户家庭和企业断电。

根据航班追踪网站flightaware.com的数据显示，周日约有12,000个航班取消，近20,000个航班延误。费城、华盛顿、巴尔的摩、北卡罗来纳州、纽约和新泽西州的机场都受到影响。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
15小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
饮食
9小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
3538970
53岁吴美珩罕现身热情如火 头贴头跟两届「人夫影帝」合照表情妩媚 超冻龄获赞「廿年冇老过」
影视圈
9小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
投资理财
13小时前
前TVB「少女版钟嘉欣」秘密产女 惊现幸福肥另一半曝光极敦厚 聚会性感闺密：挂住以前夜夜笙歌
前TVB「少女版钟嘉欣」秘密产女 惊现幸福肥另一半曝光极敦厚 聚会性感闺密：挂住以前夜夜笙歌
影视圈
8小时前
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
2026-01-26 00:01 HKT
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
6小时前