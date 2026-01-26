俄乌战争 | 泽连斯基：美对乌安全保证文件百分百就绪 正等待签署

乌克兰总统泽连斯基周日（25日）表示，美国对乌克兰提供安全保证的文件已完全准备就绪，基辅正在等待确定签署时间和地点。泽连斯基也强调乌克兰推动2027年加入欧盟，称之为「经济安全保障」。这显示上周未在阿布达比与俄罗斯举行的会谈取得若干进展。

访问立陶宛首都维尔纽斯的泽连斯基在记者会上指出：「对我们来说，美国的安全保证是最为重要的安全保证。这份文件已经百分之百准备好，我们正在等待合作伙伴确认签署的日期和地点。文件签署后将送交美国国会和乌克兰国会审批。」

相关新闻：

泽连斯基（左）与波兰总统（右）及立陶苑总统（中）举行记者会。美联社

泽连斯基在立陶苑总统陪同下，检阅仪仗队。美联社

2月1日进一步磋商

乌克兰与俄罗斯谈判代表23、24日在阿联酋首都阿布达比首次举行调停国美国也参与的三方会议，讨论华府所提结束这场近4年战争方案的架构，但尚未达成协议。

美国官员于会谈结束后向媒体透露，莫斯科和基辅都表示愿意继续对话，预计2月1日将在阿布达比展开进一步讨论。

泽连斯基说：「在阿布达比讨论美方提出的20点计划和相关棘手议题。虽然最初疑难问题众多，但现在已经减少。」

坚持乌领土完整

他说，莫斯科希望尽一切可能促使乌克兰放弃自从其全面入侵以来未能夺取的乌东地区。但他强调，基辅坚持乌克兰领土完整必须获得维护的立场始终没有动摇。

泽连斯基指出：「这是乌克兰与俄罗斯立场上的根本分歧，美方正努力寻求找出妥协之道。」他表示，包括美国，所有各方都必须做好妥协准备。

