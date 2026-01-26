Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争 | 泽连斯基：美对乌安全保证文件百分百就绪 正等待签署

即时国际
更新时间：12:15 2026-01-26 HKT
发布时间：12:15 2026-01-26 HKT

乌克兰总统泽连斯基周日（25日）表示，美国对乌克兰提供安全保证的文件已完全准备就绪，基辅正在等待确定签署时间和地点。泽连斯基也强调乌克兰推动2027年加入欧盟，称之为「经济安全保障」。这显示上周未在阿布达比与俄罗斯举行的会谈取得若干进展。

访问立陶宛首都维尔纽斯的泽连斯基在记者会上指出：「对我们来说，美国的安全保证是最为重要的安全保证。这份文件已经百分之百准备好，我们正在等待合作伙伴确认签署的日期和地点。文件签署后将送交美国国会和乌克兰国会审批。」

相关新闻：
美俄乌三方阿联酋会谈 商领土问题

泽连斯基（左）与波兰总统（右）及立陶苑总统（中）举行记者会。美联社
泽连斯基（左）与波兰总统（右）及立陶苑总统（中）举行记者会。美联社
泽连斯基在立陶苑总统陪同下，检阅仪仗队。美联社
泽连斯基在立陶苑总统陪同下，检阅仪仗队。美联社

2月1日进一步磋商

乌克兰与俄罗斯谈判代表23、24日在阿联酋首都阿布达比首次举行调停国美国也参与的三方会议，讨论华府所提结束这场近4年战争方案的架构，但尚未达成协议。

美国官员于会谈结束后向媒体透露，莫斯科和基辅都表示愿意继续对话，预计2月1日将在阿布达比展开进一步讨论。

泽连斯基说：「在阿布达比讨论美方提出的20点计划和相关棘手议题。虽然最初疑难问题众多，但现在已经减少。」

坚持乌领土完整

他说，莫斯科希望尽一切可能促使乌克兰放弃自从其全面入侵以来未能夺取的乌东地区。但他强调，基辅坚持乌克兰领土完整必须获得维护的立场始终没有动摇。 

泽连斯基指出：「这是乌克兰与俄罗斯立场上的根本分歧，美方正努力寻求找出妥协之道。」他表示，包括美国，所有各方都必须做好妥协准备。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
3小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
14小时前
尼帕病毒︱印度爆疫情多国加强健康监测 病毒可人传人死亡率达75%
尼帕病毒︱印度爆疫情多国加强健康监测 病毒可人传人死亡率达75%
即时国际
21小时前
破冰实验︱安徽女滚水淋雪封挡风玻璃 全网追骂因一自私行为
破冰实验︱安徽女滚水淋雪封挡风玻璃 全网追骂因一自私行为
即时中国
5小时前
卡尼早前访华，会晤习近平。卡尼表明，无意寻求与中国达成自由贸易协定。美联社
回应特朗普加征关税威胁 卡尼：无意与中国达成自由贸易协定
即时国际
4小时前
中资电讯股低潮 中移也累挫一成 恐变AI受累股 专家点睇逾6厘高息值博率
中资电讯股低潮 中移也累挫一成 恐变AI受累股 专家点睇逾6厘高息值博率
股市
7小时前
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
2小时前