Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北海道JR车祸 | 列车与卡车平交道相撞 4中国人受伤

即时国际
更新时间：23:42 2026-01-26 HKT
发布时间：11:40 2026-01-26 HKT

北海道根室市周一(26)日发生重大铁道事故，JR花咲线一列由钏路开往根室的单节普通列车，在行经初田牛平交道时，意外与一辆闯入的卡车发生猛烈撞击，造成多名乘客受伤。

据日本警方消息，事故中有4名中国公民受伤。中国驻札幌总领事馆表示，将应当事人需要提供领事保护与协助。

多名乘客撞伤 卡车司机重伤送院

事发于当地时间上午8时21分，JR花咲线当时载有16名乘客，警方及消防员接报后随即赶到现场。卡车司机受重伤送院，列车上多名乘客也因撞击受伤。消防员持续封锁现场扑灭火灾和救援。

对此JR北海道已公告部分路段采取部分停驶，厚床至别当贺车站之间暂停运行，另外两班钏路13:40开往根室和根室13:36开往钏路的列车，将在根室~阿刻志站之间部分停驶。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
13小时前
社署：综援、长生津及生果金等拟2月起上调2.2% 租金津贴同步调整
社会
5小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
23小时前
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
投资理财
12小时前
3538970
53岁吴美珩罕现身热情如火 头贴头跟两届「人夫影帝」合照表情妩媚 超冻龄获赞「廿年冇老过」
影视圈
7小时前
前TVB「少女版钟嘉欣」秘密产女 惊现幸福肥另一半曝光极敦厚 聚会性感闺密：挂住以前夜夜笙歌
前TVB「少女版钟嘉欣」秘密产女 惊现幸福肥另一半曝光极敦厚 聚会性感闺密：挂住以前夜夜笙歌
影视圈
6小时前
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
13小时前