北海道JR车祸 | 列车与卡车平交道相撞 4中国人受伤
更新时间：23:42 2026-01-26 HKT
发布时间：11:40 2026-01-26 HKT
北海道根室市周一(26)日发生重大铁道事故，JR花咲线一列由钏路开往根室的单节普通列车，在行经初田牛平交道时，意外与一辆闯入的卡车发生猛烈撞击，造成多名乘客受伤。
据日本警方消息，事故中有4名中国公民受伤。中国驻札幌总领事馆表示，将应当事人需要提供领事保护与协助。
多名乘客撞伤 卡车司机重伤送院
事发于当地时间上午8时21分，JR花咲线当时载有16名乘客，警方及消防员接报后随即赶到现场。卡车司机受重伤送院，列车上多名乘客也因撞击受伤。消防员持续封锁现场扑灭火灾和救援。
对此JR北海道已公告部分路段采取部分停驶，厚床至别当贺车站之间暂停运行，另外两班钏路13:40开往根室和根室13:36开往钏路的列车，将在根室~阿刻志站之间部分停驶。
