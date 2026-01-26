Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北海道JR车祸 | 列车与卡车平交道相撞 多名乘客受伤

即时国际
更新时间：11:40 2026-01-26 HKT
发布时间：11:40 2026-01-26 HKT

北海道根室市周一(26)日发生重大铁道事故，JR花咲线一列由钏路开往根室的单节普通列车，在行经初田牛平交道时，意外与一辆闯入的卡车发生猛烈撞击，造成多名乘客受伤。

事发于当地时间上午8时21分，JR花咲线当时载有16名乘客，警方及消防员接报后随即赶到现场，目前该路段暂时停驶。

多名乘客撞伤 卡车司机重伤送院

警方事后证实，卡车司机受重伤送院，列车上多名乘客也因撞击受伤。消防员正持续封锁现场扑灭火灾和救援。

对此JR北海道已公告部分路段采取部分停驶，厚床至别当贺车站之间暂停运行，另外两班钏路13:40开往根室和根室13:36开往钏路的列车，将在根室~阿刻志站之间部分停驶。

