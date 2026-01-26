土耳其恐怖支解案 | 垃圾桶惊现无头断腿女尸 触发妇女团体游行抗议

土耳其伊斯坦堡发生骇人听闻的支解案，一名37岁乌兹别克籍女子惨遭斩断头颅及截肢，之后弃尸垃圾桶内。土耳其警方获报后，及时在机场拦截试图出境的3名乌兹别克籍男子。此案引发土耳其妇女权益团体高度愤慨，数千人上街抗议，要求政府正视杀害女性的社会危机。

3名乌兹别克疑犯被捕

案件于上周六（24日）揭发，一名负责回收废纸的工人当晚在伊斯坦布尔欧洲区希什利的垃圾桶内，发现一具被床单包裹的女性残躯，死者的头部与双腿均被截断，当场吓坏报警。

土耳其频传女性被害，点燃了妇权团体的怒火。法新社

警方现正搜寻女尸的头颅及残肢下落。经翻查闭路电视后，警方发现2名男子曾将一个沉重的行李箱丢弃在另一个垃圾桶内。

案发数小时后，警方在伊斯坦布尔机场及时截获2名正准备出境的乌兹别克籍可疑男子，随后又逮捕第3名同国籍嫌犯。

点燃妇女团体怒火

由于案件凶残，点燃了妇权团体的怒火，周日（25日）有超过千名示威者聚集在希什利区的奥斯曼贝地铁站，高喊「女性不会再沉默」的口号，并高举「停止男性暴力」、「杀人凶手接受审讯」以及「移民女性并不孤单」等横额，并一路游行到弃尸现场。

抗议团体「我们将停止杀害女性平台」（We Will Stop Femicides Platform）在安卡拉同步发起示威。该平台代表库特愤怒表示：「凶手如此有恃无恐，竟然敢将遗体直接丢弃在众目睽睽的垃圾桶，显示他们相信自己能逃过法律制裁」。

土国频传女性遇害

土耳其官方并未定期发布女性遇害的数据，而由民间组织透过媒体报道汇整的统计数据，单是在去年，土耳其全国就有294名女性遭到男性杀害，另有297名女性死因可疑。