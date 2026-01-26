Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰国大选︱为泰党公布政纲 每日向9名国民派25万港元

即时国际
更新时间：09:25 2026-01-26 HKT
发布时间：09:25 2026-01-26 HKT

泰国2月8日举行大选，支持前总理他信的为泰党日前公布政纲，扬言每日造就9名泰国公民成为百万富翁，引发热议，其他政党批为民粹。

为泰党指有助增加税收

为泰党反驳指，计划有助扩大税收，并将非正规经济纳入税务体系。「每日造就百万富翁」计划将每日抽签选出9位幸运公民，国库向每名幸运儿发放100万泰铢（25万港元）。

相关新闻：泰国大选︱他信外甥获提名明年大选首相候选人

其中5人是根据发票号码抽奖得出，另4人则各从4个群体抽签选出，其中包括入息税申报者、60岁以上长者、农民、义工。

