美联邦执法明州男子被杀 民主党议员阻拨款法案抗议暴力执法

美国明尼苏达州最大城市明尼阿波利斯，上周六（24日）再次发生联邦执法人员开枪击毙公民事件，死者为37岁男护士。联邦机构与当地警方导事发原因各执一词，触发当地紧张局势升温。多名民主党籍联邦参议员称，将投票反对包括给国土安全部拨款的政府拨款法案，大幅推升本周联邦政府停摆的风险。

明尼阿波利斯市警方证实，死者是当地居民普雷蒂（Alex Pretti），职业为急诊室护士，警方记录显示为「美国公民」且「拥有合法的持枪许可」。国土安全部发布一张放在汽车座椅上的手枪照片，发言人称死者随身携带一把枪和两个弹匣，事发时此人持枪靠近执法人员并「暴力反抗」，执法人员「出于自卫」开枪。



短片显示 男子拿着手机

惟冲突前拍摄的片后显示，普雷蒂并非持枪接近执法人员，而是拿着手机，似乎在拍摄执法人员的行动，其后7名联邦执法人员在一间甜甜圈店外试图制服该男子。片段中，一名执法人员将一名女示威者推倒在地后，普雷蒂上前挡在两人之间，随即执法人员对他的脸喷射化学刺激喷雾。数秒之后，一名灰衣执法人员似乎从普雷蒂的腰部取出某物，当时他跪在地上身体前倾，执法人员压在他身上，随即对他开枪。

片段显示，普雷蒂躺在地上毫无反应，另一名男子说：「枪在哪？」事发后，旁观者和附近居民与联邦执法人员在现场发生冲突，执法人员使用辣椒喷雾、催泪气体和震爆弹等来驱散人群。



州长吁结束对非法移民抓捕

明尼苏达州州长沃尔兹表示，这是「另一可怕的枪击事件」，「令人切齿」，呼吁总统特朗普立即结束在该州针对非法移民的抓捕行动。本月7日，美国移民及海关执法局(ICE)人员在明尼阿波利斯抓捕非法移民时，枪杀美国女公民古德，引发当地局势紧张，全美多地示威反对暴力执法。

联邦政府多数部门的资金将于1月30日耗尽。共和党占多数的国会众议院已通过政府拨款法案，有效期至9月30日，但法案仍需参议院审批。参议院民主党领袖舒默上周六（24日）晚说，如果将国土安全部拨款纳入政府拨款法案，民主党人将阻止通过法案。

多名民主党籍联邦参议员表示将投票反对包括向国土安全部提供资金的政府拨款法案。内华达州联邦参议员马斯托说，特朗普政府和国土安全部长诺姆「将训练不足、好斗的联邦执法人员派上街头，却不追究他们的责任」。民主党参议员沃纳、布卢门撒尔、奥卡西奥-科尔特斯等也呼吁参议院民主党人阻止向ICE提供资金。参议院规定，政府拨款法案需要60票才能通过。目前在参议院，共和党占据53席，民主党45席，另有2名无党籍参议员加入民主党党团。随着越来越多民主党籍参议员撤回对拨款法案的支持，再次发生政府关门的可能性越来越大。

美国历史上持续时间最长的一次联邦政府停摆，在持续43天后于2025年11月12日结束。