菲律宾南部载逾360人渡轮沉没 至少15死逾316人获救

即时国际
更新时间：10:04 2026-01-26 HKT
发布时间：10:04 2026-01-26 HKT

菲律宾南部一艘载有342人的渡轮周一（26日）凌晨沉没，当局指至少15人死亡，包括一名6个月大婴儿。救援人员已救起至少316人，仍在搜救。

巴西兰省省长哈塔曼表示，船上载有342名乘客和27名船员。涉事渡轮「Trisha Kerstin 3号」由棉兰老岛三宝颜市出发，前往苏禄省霍洛岛期间疑因技术故障，约凌晨1时50分在巴西兰省附近海域沉没。

菲律宾传媒Brigada News报道，生还者忆述事发期间不少乘客正睡觉，船身突然倾侧，有人困在船舱和冷气房内未能逃生。

 

救援人员抬出遗体。路透社
救援人员抬出遗体。路透社

渡轮为当地主要交通工具

《菲律宾星报》引述哈塔曼指，意外死伤者众多，当地救援人手短缺，菲律宾海岸防卫队参与搜救。

伤者送往省会伊莎贝拉市，当局暂未公布事故确实原因，并正调查渡轮沉没时的天气和航行状况。

菲律宾南部的居民平日主要乘搭渡轮来往各岛，意外引起外界关注渡轮安全。

2023年，菲律宾南部有船只起火，逾30人逃生不及罹难。
 

