以色列国防军表示，已于周六（25日）在加沙地带北部展开专项行动，搜寻最后一具以色列被扣押人员的遗体。以军指出，行动范围涵盖多个由巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）控制的地区，并形容搜救行动具高度复杂性。

哈马斯辖下武装组织卡桑旅同日发表声明，称已向加沙停火斡旋方提供其掌握的最后一具以方被扣押人员遗体的详细位置资料。

以色列国防军加沙北部 搜索最后一具被扣押人员遗体。路透社

《以色列时报》引述消息报道，相关搜寻行动已于周末展开。以军根据情报相信，遗体可能埋于加沙城东部一处民用墓地。以军表示，预料行动需时数日，将采取一切必要措施寻回遗体，并运返以色列作安葬。

另外，巴勒斯坦通讯社报道指，以军当日在加沙城及约旦河西岸中部城市拉姆安拉分别击毙一名巴勒斯坦人，以军暂未就相关事件作出回应。