Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

以色列国防军加沙北部 搜索最后一具被扣押人员遗体

即时国际
更新时间：05:45 2026-01-26 HKT
发布时间：05:45 2026-01-26 HKT

以色列国防军表示，已于周六（25日）在加沙地带北部展开专项行动，搜寻最后一具以色列被扣押人员的遗体。以军指出，行动范围涵盖多个由巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）控制的地区，并形容搜救行动具高度复杂性。

哈马斯辖下武装组织卡桑旅同日发表声明，称已向加沙停火斡旋方提供其掌握的最后一具以方被扣押人员遗体的详细位置资料。

以色列国防军加沙北部 搜索最后一具被扣押人员遗体。路透社
以色列国防军加沙北部 搜索最后一具被扣押人员遗体。路透社

《以色列时报》引述消息报道，相关搜寻行动已于周末展开。以军根据情报相信，遗体可能埋于加沙城东部一处民用墓地。以军表示，预料行动需时数日，将采取一切必要措施寻回遗体，并运返以色列作安葬。

另外，巴勒斯坦通讯社报道指，以军当日在加沙城及约旦河西岸中部城市拉姆安拉分别击毙一名巴勒斯坦人，以军暂未就相关事件作出回应。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
22小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
8小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
21小时前
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
影视圈
10小时前
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
影视圈
12小时前
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
19小时前
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
影视圈
14小时前
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
饮食
2026-01-24 19:42 HKT
莎翁真身？英女权学者出书 指莎士比亚为黑人犹太女性
莎翁真身？英女权学者出书 指莎士比亚为黑人犹太女性
即时国际
17小时前