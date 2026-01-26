印尼西爪哇山泥倾泻增至25死 仍有数十人失踪 当局重启搜救

印尼西爪哇省西万邦地区周六发生山泥倾泻，至少造成25人死亡，约72人失踪。倾泻由连日暴雨引发，大量泥土、岩石及倒塌树木掩埋受灾民居，当局正展开持续搜救行动。

事故发生在距首都雅加达以西约数十公里的帕西尔朗古村，超过30户民宅被掩埋，约230名居民已被转移至临时政府安置点。当地部分山坡泥流高达5米，部分房屋甚至被掩埋至屋顶。

印尼西爪哇山泥倾泻已致25死 72人失踪 当局重启搜救行动。路透社

印尼国家搜救机构表示，搜救人员徒手、使用农具以及无人机和搜救犬，在不稳定的泥流中搜寻受困者。负责人沙菲指，「我们受制于天气，泥流仍然不稳定。搜救队会运用所有资源，包括空中无人机、搜救犬和地面单位，但安全始终放在首位。」约250名搜救人员已在现场进行地毯式搜救，部分地区需人工清理泥流。

西爪哇持续暴雨持续。路透社

印尼副总统吉布兰·拉卡前往灾区视察，表示将采取措施防止类似灾害重演，并敦促地方政府妥善管理易灾地区的土地使用。环保团体指，此次山泥倾泻与长期土地开发及环境破坏有关，涉及违反规划管理的行为，保护区本应作为水源涵养及环境缓冲区。