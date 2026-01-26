Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

共同社民调显示高市早曲内阁支持率下跌 近半民众反对解散众议院

即时国际
更新时间：01:56 2026-01-26 HKT
发布时间：01:56 2026-01-26 HKT

日本共同社就众议院选举进行的全国电话选情调查显示，首相高市早苗内阁支持率为63.1%，较去年12月的上次民调下跌4.4个百分点，不支持率为25.0%。对于高市早苗解散众院的决定，44.0%受访者表示赞成，47.3%表示反对，反对比例略高。

调查显示，在比例代表投票意向方面，自民党支持度最高，为29.2%；由立宪民主党与公明党组成的新政党「中道改革联合」以11.9%居次。在小选区方面，40.0%受访者表示支持执政阵营候选人，支持在野阵营者为22.8%，另有34.9%尚未决定。

 

至于选民最关注的议题，物价上涨以59.3%居首，其后依次为养老金等社会保障（26.8%）、经济与就业（19.3%），以及外交与安全（18.7%）。此外，对「中道改革联合」表示「不期待」的比例达67.0%，高于表示「期待」的28.2%。

