日本暴雪︱除雪期间致4死 金泽市积雪量超往年同期平均九倍
更新时间：20:09 2026-01-25 HKT
日本受入冬以来最强寒流侵袭，多地受暴雪吹袭，气温严寒。自20日以来的强降雪已在除雪期间造成最少4死26伤。据消防厅资料，新潟县内，鱼沼市与佐渡市各有1死；长冈市有2死。
日本气象厅（JMA）今（25日）针对石川县与鸟取县发布多项「显著大雪」警报，其中金泽市累积雪量已超越往年同期平均的九倍。报道指，至25日上午6时前的6小时内，降雪量达37厘米，为1997年开始统计以来的最高纪录。截至上午9时，金泽市的积雪深度已达64厘米。
昨日（24日）晚上，新潟县田上町的JR信越本线，一辆行驶在铁轨上的汽车遭电车追尾。事发后，警方通报，事故造成私家车60多岁女司机左膝擦伤，伤势较轻。
涉事妇人表示「误以为铁路是道路而驶入」。警方认为，也可能是大雪导致难以分辨路面，正在调查事故原因。距离现场以北约7公里处的新潟市秋叶区的气象厅观测点，昨晚8时，一小时内降雪1厘米，到晚上9时积雪已达34厘米。
