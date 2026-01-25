Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本暴雪︱除雪期间致4死 金泽市积雪量超往年同期平均九倍　

即时国际
更新时间：20:09 2026-01-25 HKT
发布时间：20:09 2026-01-25 HKT

日本受入冬以来最强寒流侵袭，多地受暴雪吹袭，气温严寒。自20日以来的强降雪已在除雪期间造成最少4死26伤。据消防厅资料，新潟县内，鱼沼市与佐渡市各有1死；长冈市有2死。

日本气象厅（JMA）今（25日）针对石川县与鸟取县发布多项「显著大雪」警报，其中金泽市累积雪量已超越往年同期平均的九倍。报道指，至25日上午6时前的6小时内，降雪量达37厘米，为1997年开始统计以来的最高纪录。截至上午9时，金泽市的积雪深度已达64厘米。

相关新闻：游日注意｜北海道内陆跌至-28.1℃ 多地下周现十年一遇寒流

昨日（24日）晚上，新潟县田上町的JR信越本线，一辆行驶在铁轨上的汽车遭电车追尾。事发后，警方通报，事故造成私家车60多岁女司机左膝擦伤，伤势较轻。

涉事妇人表示「误以为铁路是道路而驶入」。警方认为，也可能是大雪导致难以分辨路面，正在调查事故原因。距离现场以北约7公里处的新潟市秋叶区的气象厅观测点，昨晚8时，一小时内降雪1厘米，到晚上9时积雪已达34厘米。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
11小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
10小时前
前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工闺密叹：以后无得生
前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工闺密叹：以后无得生
影视圈
8小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
影视圈
10小时前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
张学友破纪录完成324场巡唱  激罕回应欠债：其实我好悭  屡传健康亮红灯亲解手心发黄之谜 
02:09
张学友破纪录完成324场巡唱  激罕回应欠债：其实我好悭  屡传健康亮红灯亲解手心发黄之谜 
影视圈
9小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
巴士安全带︱梁振英：配戴不为政府为安全 运物局指会确保执法「情理法」兼备
01:35
巴士安全带︱梁振英：配戴不为政府为安全 运物局指会确保执法「情理法」兼备
社会
6小时前
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
8小时前