AI人工智能︱诈骗集团冒充比利时国王 靠生成影片呃钱

AI（人工智能）极速发展，其生成的图像或影片让人难辨真假。比利时调查人员周六（24日）透露，去年（2025年）年初开始，有人利用AI技术犯冒充比利时王室成员，向外国政界、商界要人等骗取钱财。



新华社报道，比利时联邦检察官表示，诈骗集团利用电邮、电话、即时通讯软体布设陷阱，利用人工智能（AI）生成的假片，冒充比利时国王菲利普（King Philippe）或其核心幕僚，企图骗取与王室可能有关系的人员钱财。

本月新一波诈骗活动中，骗子还以国王名义向比利时企业高层发送「影片访谈邀请」或是「晚宴邀请」，并要求对方支付「赞助费」。

除外国政要和商界领袖外，诈骗集团还向与比利时王室关系密切的比利时本土家庭下手。

比利时联邦检察官办公室在一份声明中说：「所幸，大多数受害者很快识破骗局。」不过，仍有一人被骗。联邦检察官说，目前正联合联邦警察，对相关诈骗失败案件展开调查。