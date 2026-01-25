中韩关系︱李在明访华后 南韩人1月订中国旅行产品急增87%

南韩总统李在明1月初到北京国事访问后，据报南韩人近期到中国旅游需求急增。

韩联社报道，李在明月初与中国国家主席习近平会面后，韩中两国关系向好，加上中国延长对南韩免签入境的政策，南韩旅游业界刺激国民对中国旅游产品需求。

南韩旅行社Verygoodtour周日（25日）表示，在李在明1月4日抵京起计至1月21日，有7351人预订中国旅游产品，同比大增87.8%，预订赴沪旅游产品的增幅更高达142.4%。



更多南韩年轻人料赴京沪旅游

另外，据旅行社黄色气球数据，今年农历新年假期出游的旅行套餐销量同比增逾21%，其中中国旅游产品占16.5%。公司表示越来越多南韩年轻人计划到北京和上海旅游。



南韩旅行社正增加中国旅游的套餐。哈拿旅游、模德旅游、Verygoodtour、黄色气球等正推出针对各年龄层和消费群的旅行产品，配合国民对中国旅游需求殷切。