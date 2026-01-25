梅拉尼娅纪录片｜月底全球上映 白宫私人首播拳王泰臣等嘉宾出席

美国第一夫人梅拉尼娅（Melania Trump）的纪录片1月30日份全球上映，影片周日（25日）率先在白宫举行私人首映。

梅拉尼娅的外事顾问兼经纪人贝克曼（Marc Beckman）表示，特朗普、梅拉尼娅与家人和亲朋好友在白宫东翼首映观看纪录片。



记录时装外交等生活片段

纪录片以「梅拉尼娅」为名，拍摄她在丈夫、美国总统特朗普第2个任期就职典礼前20日的生活片段。影片亦拍摄第一夫人的时装品味、外交参与和身边特勤局成员的日常工作，也有记录特朗普的幽默。

路透社报道，梅拉尼娅在特朗普第2个任期内一直低调，片段罕有展现「第一夫人」的幕后生活。

预告片以2025年1月特朗普就职典礼为开场，梅拉尼娅头戴海军蓝的宽边帽出席。影片亦展现她为特朗普提供意见，其中一幕是她鼓励特朗普在就职演说中强调总统是「缔造和平和团结的人」。

多名政商要人亮相首映

报道提到，约70名来自各界的嘉宾出席首映，包括前职业拳击手泰臣（Mike Tyson）、约旦王后拉尼娅（Queen Rania）、亚马逊行政总裁贾西（Andy Jassy）、通用电气行政总裁卡普（Larry Culp）及亚马逊米高梅影业（Amazon MGM Studios）总裁霍普金斯（Mike Hopkins）。



纪录片由拉特纳（Brett Ratner）执导，梅拉尼娅经纪人贝克曼担任制片，他促成与亚马逊米高梅影业达成4000万美元（约3.1亿美元）的电影合约。贝克曼早前受访时指，影片不全然是政治题材，第一夫人亲自担任创作指导。

梅拉尼娅将于周三（28日）在纽约证券交易所敲钟，并宣传纪录片。她和特朗普将于周四（29日）出席在「特朗普—甘迺迪表演艺术中心」（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）举办的公众首映。