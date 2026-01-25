旅日龙凤胎熊猫最后现身 逾10万人预约道别超额24.6倍

日本媒体报道，最后两只在日本的中国大熊猫「晓晓」和「蕾蕾」，今日最后一次在日本公开亮相，27日回中国，吸引超过10万人预约入动物园，见两只大熊猫最后一面，预约人数超额24.6倍，破了单日预约纪录。

27日后再无大熊猫旅日

据日媒东京广播公司报道，「晓晓」和「蕾蕾」是2021在东京上野动物园出生的龙凤胎，是2024年9月返回中国的大猫熊「比力」和「仙女」的子女，牠们将于27日返回中国。

「晓晓」和「蕾蕾」25日是最后一天在东京上野动物园现身与观众见面，民众争相预约入场想与熊猫告别，导致有达10万人以上预约，较一日入场上限4400人，超额24.6倍，破了单日预约的纪录。而自1月14日以来，共有超31万人预约希望在最后的几天里与大猫熊见面。

朝日电视报道，有未能抽中签的民众，即使未能入场也到了动物园外，只为以最近距离和「晓晓」和「蕾蕾」道别。

「晓晓」和「蕾蕾」离开后，日本便再没有旅日的大熊猫。