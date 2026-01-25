Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旅日龙凤胎熊猫最后现身 逾10万人预约道别超额24.6倍

即时国际
更新时间：14:56 2026-01-25 HKT
发布时间：14:56 2026-01-25 HKT

日本媒体报道，最后两只在日本的中国大熊猫「晓晓」和「蕾蕾」，今日最后一次在日本公开亮相，27日回中国，吸引超过10万人预约入动物园，见两只大熊猫最后一面，预约人数超额24.6倍，破了单日预约纪录。

27日后再无大熊猫旅日

据日媒东京广播公司报道，「晓晓」和「蕾蕾」是2021在东京上野动物园出生的龙凤胎，是2024年9月返回中国的大猫熊「比力」和「仙女」的子女，牠们将于27日返回中国。

相关新闻：最后两只旅日大熊猫27日回国 东京冀再借新熊猫暂难成事

「晓晓」和「蕾蕾」25日是最后一天在东京上野动物园现身与观众见面，民众争相预约入场想与熊猫告别，导致有达10万人以上预约，较一日入场上限4400人，超额24.6倍，破了单日预约的纪录。而自1月14日以来，共有超31万人预约希望在最后的几天里与大猫熊见面。

朝日电视报道，有未能抽中签的民众，即使未能入场也到了动物园外，只为以最近距离和「晓晓」和「蕾蕾」道别。

「晓晓」和「蕾蕾」离开后，日本便再没有旅日的大熊猫。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
7小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
6小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
时事热话
5小时前
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
00:46
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
突发
7小时前
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
影视圈
21小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
影视圈
6小时前
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
饮食
20小时前