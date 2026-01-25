Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国批世卫强制戴口罩打疫苗抗疫 谭德塞：只属建议

即时国际
更新时间：10:34 2026-01-25 HKT
发布时间：10:34 2026-01-25 HKT

美国早前宣布正式退出世界卫生组织（WHO），国务卿鲁比奥与卫生部长小罗拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）批评WHO在新冠（COVID-19）疫情期间失职。世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）反驳美国说法不实。

美批世卫陷国际权力政治

小罗拔甘迺迪上周六（25日）在社交平台表示，世卫偏离原本使命，并已「陷入官僚主义、利益冲突及国际权力政治」，批评世卫在2019年新冠疫情期间失误，导致小型企业因强制戴口罩与疫苗命令倒闭，世卫因此须负责。

他续称，美国退出世卫是将美国公共卫生权交还国民。美国副卫生部长奥尼尔（Jim O'Neill）也指责世卫忽视科学，强推封锁措施。

谭德塞：从未建议封锁

世卫秘书长谭德塞在社交平台反驳称，世卫建议使用口罩、保持社交距离和接种疫苗，但并未建议各国政府强制配戴口罩或施打疫苗，也从未建议实施封锁措施。

谭德塞批美国说法不实。法新社
谭德塞批美国说法不实。法新社

他表示世卫的病毒变化科学证据，为各国提供技术建议和指引，各国从而根据国情作出最佳决策。他续指，每个主权国家都根据各自需求和情况自行决定。

至于美国拖欠2024年和2025年的2.6亿美元（约20.2亿港元）会费，世卫执行委员会将于2月会议讨论。

