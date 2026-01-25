冬季风暴袭美 8700航班取消 1.4亿人处预警范围

美国正面临一场重大冬季风暴吹袭，预料将对许多地区造成重大破坏，约1.4亿人处于这场冬季风暴的预警范围内。截至昨日，全美至少18个州及华盛顿特区宣布进入紧急状态。大风暴也可能导致数日停电及主要道路交通严重堵塞。全国有逾8700班原定本周末起飞的航班被逼取消。气象专家警告，这场冬季风暴破坏力恐与飓风不相上下，其影响料于周日持续。

风暴盖全美三分之二地区

据悉这场特大冬季风暴自上周五起已覆盖全美三分之二地区，带来暴雪、冻雨和极端低温。到昨日，美国已有至少18个州宣布进入紧急状态，包括阿拉巴马州、阿肯色州、特拉华州、乔治亚州、堪萨斯州、肯塔基州、路易斯安那州、马里兰州、密西西比州、密苏里州、新泽西州、纽约州、北卡罗来纳州、宾夕凡尼亚州、南卡罗来纳州、田纳西州、德州和维珍尼亚州。首都华盛顿特区也进入紧急状态。德州州长更宣布134个县进入灾难状态。报道指，受风暴逼近影响，周末期间有逾8700个航班取消。预计这一数字还会上升。



航班追踪网站FlightAware的数据显示，除了周五取消的640多个航班外，周六有近3100个航班取消，周日将有逾5000个航班取消。

明尼苏达北达科他或零下46度

据美国国家气象局通报，这场风暴影响范围横跨逾3000公里，预计持续至25日。



美媒报道，从美国西南部的新墨西哥州到东北部的新英格兰地区，约有1.4亿人处于这场冬季风暴的预警范围内。当局预报会有大范围大雪，部分地区降雪量可达300毫米，明尼苏达州和北达科他州气温或将骤降至摄氏零下46度。气象专家警告，这场冬季风暴破坏力可能与飓风不相上下，恐引发大规模停电、交通瘫痪及基础设施损毁。

