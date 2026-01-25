卡尼吁加拿大人「买国货」　回应特朗普关税威胁

在美国总统特朗普再度向加拿大发出关税威胁之际，加拿大总理卡尼周五（24日）呼吁国民「购买国货」，以应对来自外部的经济压力。

卡尼在社交平台发布预先录制的影片表示，加拿大经济正面对来自国外的威胁，民众应专注于自身可掌控的事情，强调「我们无法控制其他国家的行为，但可以成为自己最好的客户」，并指加拿大将购买本国产品，以本地产品建设国家。

同日，他亦在官方社交帐号上载影片，回顾近期访问中国、卡塔尔及出席世界经济论坛年会的行程，称正加强国际伙伴关系、推动贸易多元化及吸引投资，为加拿大争取更大经济及战略利益。

卡尼在社平交台帐户，回顾近期访问中国的行程。路透社

特朗普当日于社交媒体发文警告，若加拿大与其他国家「达成协议」，美方将对进口美国的加拿大商品征收高达100%关税。

