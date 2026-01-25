Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡尼吁加拿大人「买国货」　回应特朗普关税威胁

即时国际
更新时间：07:46 2026-01-25 HKT
发布时间：07:46 2026-01-25 HKT

在美国总统特朗普再度向加拿大发出关税威胁之际，加拿大总理卡尼周五（24日）呼吁国民「购买国货」，以应对来自外部的经济压力。

卡尼在社交平台发布预先录制的影片表示，加拿大经济正面对来自国外的威胁，民众应专注于自身可掌控的事情，强调「我们无法控制其他国家的行为，但可以成为自己最好的客户」，并指加拿大将购买本国产品，以本地产品建设国家。

同日，他亦在官方社交帐号上载影片，回顾近期访问中国、卡塔尔及出席世界经济论坛年会的行程，称正加强国际伙伴关系、推动贸易多元化及吸引投资，为加拿大争取更大经济及战略利益。

卡尼在社平交台帐户，回顾近期访问中国的行程。路透社
卡尼在社平交台帐户，回顾近期访问中国的行程。路透社

特朗普当日于社交媒体发文警告，若加拿大与其他国家「达成协议」，美方将对进口美国的加拿大商品征收高达100%关税。

相关新闻：特朗普威胁加拿大勿与中国达成贸易协议 否则「征100%关税」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
锦田的士被私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
突发
7小时前
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
影视圈
13小时前
传TVB将重播古天乐经典剧《寻秦记》！播出时间疑曝光 电影票房告捷向破亿大关迈进
传TVB将重播古天乐经典剧《寻秦记》！播出时间疑曝光 电影票房告捷向破亿大关迈进
影视圈
9小时前
日本击败中国封王。影片截图
U23亚洲杯｜中国争首度封王梦碎 决赛不敌日本饮恨
足球世界
10小时前
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
饮食
12小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
22小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
30岁女吃自助餐后腹痛离世 体内三酸甘油脂揭超标26倍 医生揭致命关键
30岁女吃自助餐后腹痛离世 体内三酸甘油脂揭超标26倍 医生揭致命关键
医生教室
17小时前
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月称「基本冇再收过诈骗电话」 即睇分享教学！
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
生活百科
2026-01-22 15:51 HKT