东京大学名医涉收贿被捕 银座酒店、泡泡浴性招待30次

日本东京大学再爆丑闻！东京警视厅今天（24日）逮捕医学研究所62岁教授佐藤伸一，他涉嫌接受私企企业娱乐款待，包括享受高级会所、风月场所等，让对方受惠于合作研究计划。



据东京警视厅称，佐藤伸一于2023年3月至2025年8月期间，在东京银座的高档俱乐部和色情场接受性招待至少30次，平均每月2次，涉款约180 万日元（近9万港元）。他的下属也多次接受招待。

佐藤伸一曾任日本皮肤病学会年会主席。 《医学界新闻》周刊

相关新闻：东京大学命案︱中国女子爬烟囱堕下身亡 友人：原一同欣赏夜景

报道指出，东京大学有一项「社会合作计划」，由大学与私人企业就具有高度公共利益的问题合作展开研究，研究费用由私人企业承担，大学方面获得资源培养人才，企业则可将研究成果应用于自身产品开发。

「日本化妆品协会」基于该项目，于2023年4月与东大合作启动了「临床大麻素研究计划」，致力研究大麻二酚（CBD，一种源自大麻的化合物）在健康等领域的应用。被捕教授对于研究方向有最终决定权。

东京大学医科研究所。 官网图片

佐藤伸一作客日本化妆品协会Youtube影片。

叫停研究后被追讨

双方2022年5月起接触，佐藤2023年至2024年涉嫌收受180万日圆的风月场所娱乐费用，换取协助研究计划进行。后来东大以拖欠研究经费等原因，于去年3月终止合约，协会遂愤而提告索赔超过4,000万日圆（约199万港元），令招待细节曝光。

诉讼文件显示，东大与该协会于2023年3月左右签署了一份联合研究协议，但在协议签署前几星期，教授们开始多次要求在豪华俱乐部和其他场所进行娱乐活动。其中一张收据显示，2023年3月30日，教授们在银座一家具乐部消费了527,100日圆（2.6万余港元）。