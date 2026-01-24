Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲两日内4宗鲨鱼咬人 滑浪者右腿被咬断失血95%

澳洲悉尼两日内发生4宗鲨鱼咬人事件，一名男子周五（23日）滑浪期间，遭鲨鱼咬至重伤，失血过多，体内一度只剩5%血液。

伤者大腿被咬断失血多心脏停顿

27岁的德鲁伊特（Andre De Ruyter）在曼丽海滩（Manly beach）手持滑浪板涉水行至水中期间，突然遭鲨鱼袭击，右边大腿被咬断，大量失血，被两名滑浪者拖回岸上救起，德鲁伊特期间心脏一度停顿。

德鲁伊特低声说了数次「止血带」，拯救他的滑浪者避免他失血过多，扯下一条冲浪绳，紧绑在他的腿上止血。其后附近5名正在滑浪会练习心肺复苏法的学员闻声而出，当时亦有两名医生、一名护士和一名救护员在沙滩，他们立刻前去急救。

相关新闻：3天内4宗鲨鱼袭击酿3伤 澳洲冲浪客腿遭啃烂危殆 悉尼北部海滩全关闭

医护人员接报后，携同比正常需要多一倍的血包，替德鲁伊特输血，并将其送至皇家北岸医院抢救，其后情况由危殆转为稳定。医护人员原先估计德鲁伊特只有低于5%机会生还。

阴雨天或导致鲨鱼频出没

澳洲一连两日四有鲨鱼咬人事，新南威尔士州多个海滩已经关闭。

相关新闻：西澳海岸发现人头遗骸  疑为元旦浮潜失踪台男  附近多鲨鱼出没

专家估计，当地阴天和下雨，有机会引发鲨鱼连环袭击。降雨导致海水浑浊，吸引大量鱼聚集在近峷，鲨鱼逼近岸边觅食。

