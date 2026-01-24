澳洲两日内4宗鲨鱼咬人 滑浪者右腿被咬断失血95%
更新时间：17:45 2026-01-24 HKT
澳洲悉尼两日内发生4宗鲨鱼咬人事件，一名男子周五（23日）滑浪期间，遭鲨鱼咬至重伤，失血过多，体内一度只剩5%血液。
伤者大腿被咬断失血多心脏停顿
27岁的德鲁伊特（Andre De Ruyter）在曼丽海滩（Manly beach）手持滑浪板涉水行至水中期间，突然遭鲨鱼袭击，右边大腿被咬断，大量失血，被两名滑浪者拖回岸上救起，德鲁伊特期间心脏一度停顿。
德鲁伊特低声说了数次「止血带」，拯救他的滑浪者避免他失血过多，扯下一条冲浪绳，紧绑在他的腿上止血。其后附近5名正在滑浪会练习心肺复苏法的学员闻声而出，当时亦有两名医生、一名护士和一名救护员在沙滩，他们立刻前去急救。
医护人员接报后，携同比正常需要多一倍的血包，替德鲁伊特输血，并将其送至皇家北岸医院抢救，其后情况由危殆转为稳定。医护人员原先估计德鲁伊特只有低于5%机会生还。
阴雨天或导致鲨鱼频出没
澳洲一连两日四有鲨鱼咬人事，新南威尔士州多个海滩已经关闭。
专家估计，当地阴天和下雨，有机会引发鲨鱼连环袭击。降雨导致海水浑浊，吸引大量鱼聚集在近峷，鲨鱼逼近岸边觅食。
