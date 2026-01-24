冬奥选手变大毒枭 | 成FBI十大通缉犯 悬红金额逾亿 已自首押返美受审

美国犹他州盐湖城2002年冬季奥运中，以单板滑雪选手身份参赛的加拿大运动员韦丁（Ryan Wedding），摇身一变为大毒枭，因经营一个庞大的跨国犯罪集团、贩卖可卡因及谋杀等罪嫌，被美联邦调查局（FBI）列为10大通缉犯之一，悬红金额高达1500万美元（约1.17亿港元）。他周四（22日）在墨西哥自首，已于周五（23日）被引渡到美国受审。

2008年6月，韦丁和2名同党从加拿大前往加州圣迭戈，试图购买可卡因，不过这是FBI的诱捕行动，3人在完成交易后当场被捕，并于酒店房间内搜出10万美元（约78万港元）现钞。

FBI局长帕特尔将韦丁与大毒枭「矮子」古兹曼并列。路透社

加国警方公布韦丁落网的消息。美联社

FBI悬红缉拿韦丁的海报。法新社

每年贩毒收入达78亿

韦丁在2011年出狱后，就开始经营贩毒集团，透过美墨边境走私数量惊人的可卡因，每年带来约10亿美元（78亿港元）的收入。他的活动范围遍布美国、加拿大、墨西哥、哥伦比亚等地，并负责一条每年向洛杉矶地区走私约60吨可卡因的管道，而毒贩是使用从墨西哥出发的货柜车进入美国。

2023年11月，韦丁指使他人在加国安大略省杀害2人，2024年5月也因为毒品金钱纠纷下令杀害1人。韦丁目前面临一系列重罪指控，包括妨碍证人作证和恐吓、谋杀、洗钱和贩毒。

与「矮子」古兹曼齐名

44岁的韦丁在墨西哥的美国大使馆投案后，23日被引渡到美国加州，FBI局长帕特尔（Kash Patel）感谢墨国政府的密切合作，并透露韦丁最快将在26日出庭受审，当局仍在持续追捕犯罪集团的其余成员。

帕特尔将韦丁与哥伦比亚知名毒贩埃斯科瓦尔（Pablo Escobar），及墨西哥大毒枭、「矮子」古兹曼（Joaquin El Chapo Guzmán）等历史上臭名昭著的贩毒集团头目相提并论，指韦丁集团走私毒品数量巨大，涉及暴力活动猖獗。