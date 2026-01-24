Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Picot奶粉 | 法查2婴疑饮有毒奶粉死亡 瑞媒：污染源自中国原料

更新时间：12:51 2026-01-24 HKT
发布时间：12:51 2026-01-24 HKT

法国卫生部公布正调查2名婴儿的死因，源于他们曾饮用本月回收的雀巢（Nestle）婴儿配方奶粉。卫生部长里斯特指，为确保安全，目前婴儿配方奶粉都已下架。雀巢婴儿配方奶粉早前验出蜡样芽孢杆菌毒素，追查后发现来自供应商的微量原料「花生四烯酸油」遭到污染。瑞士传媒引述瑞士联邦食品安全局表示，遭污染的花生四烯酸油来自中国供应商。报道提到，法国、巴西与英国皆有婴儿在食用受影响奶粉后出现不适。

瑞士《每日广讯报》报道，雀巢最初未公开供应商名称，但瑞士联邦食品安全局表示，遭污染的花生四烯酸油来自中国供应商。公司为全球3大花生四烯酸油品生产商之一。

雀巢表示配合有关当局调查。路透社
Danone奶粉也受影响。法新社
生产Picot配方奶粉的Lactalis要回收部份批次产品。路透社

此外，瑞士营养食品公司Hochdorf也宣布回收Bimbosan山羊奶粉，有部分产品受影响。公司指，污染同样来自供应商提供的部分批次，当中含有花生四烯酸油。

涉两出生未足一月婴儿

法国正调查2宗婴儿死亡个案，西南部城市波尔多检察官称，其中一名婴儿出世仅两周，于1月8日在波尔多死亡，他曾饮用需要回收的雀巢公司生产的Guigoz奶粉。另一名婴儿仅27天大，去年12月23日在西部城市昂热离世。当地检察官表示，婴儿的母亲近日联系当局，称她的孩子饮用了雀巢公司已从市场召回的某批次奶粉。

本月，雀巢和法国乳制品企业Lactalis先后在全球多个国家和地区预防性回收多批次婴幼儿配方奶粉，原因都是这些奶粉可能受到蜡样芽孢杆菌毒素的污染，食用后可能存在腹泻和呕吐风险。

食用后或腹泻和呕吐

不过，法国卫生部也表明，暂时无证据显示这2宗死亡事件与婴儿配方奶粉有关。具体原因正在分析，相关检察官正在调查这些案件。

雀巢对此回应称，他们正在关注调查，但目前没有任何迹象表明这些悲剧事件与食用该公司产品有关。

回收奶粉潮扩大

生产Picot配方奶粉的Lactalis则表示，尚未收到法国卫生部门的任何报告。该公司发言人表示，除法国外，受影响的国家和地区还包括澳洲、智利、中国、哥伦比亚、刚果、厄瓜多尔、西班牙、马达加斯加、墨西哥、乌兹别克、秘鲁、格鲁吉亚、希腊、科威特、捷克和台湾。

在另一宗回收事件中，法国食品巨头Danone周五表示，为遵守当地食品安全部门的最新指引，将从特定市场召回数量非常有限的特定批次婴儿配方奶粉，包括在法国自愿性召回两个批次的产品。

此前，新加坡当局已于上周六回收Danone旗下品牌Dumex婴儿配方奶粉。

