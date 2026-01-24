美新版国防战略 | 本土防卫优先 印太地区威慑中国 提台湾次数从4降至0

美国五角大楼周五（23日）公布非机密版《国防战略》（NDS），将本土防卫列为首要任务，其优先顺序高于印太地区，似乎预示未来可能削减驻欧洲及驻南韩的美军兵力，但否认正朝「孤立主义」方向发展，同时呼吁盟友分担更多责任，并增加对国防工业基础的投资。

特朗普第一任期于2018年发布的NDS强调中俄并重，拜登政府在2022年的版本则直指中国是美国最大的安全挑战。

依2026年最新版NDS排列，五角大厦的4大优先事项为：一、保卫美国本土；二、在印太地区「透过实力而非对抗」威慑中国；三、要求美国盟友及合作伙伴分担更多责任；四、「强力驱动」美国国防工业基础。

相关新闻：

解放军能摧毁美最强航母「福特舰」？ 美国防部机密文件流出露玄机

美国国防部长赫格塞思。法新社

美国新版国防战略将本土防卫列为首要任务，图为美国航母「林肯号」。美联社

美方表明将优先捍卫美国本土，并威慑中国，图为美国军舰。路透社

指中国实力第2强大 仅次美国

这最新版NDS在中国一节中指出，无论以何种标准衡量，中国都已仅次于美国，成为全球实力第二强大的国家，并且是自19世纪以来、相对于美国而言实力最强的对手。此外，尽管中国面临显著的内部经济、人口与社会挑战，但整体实力事实上仍在持续增长。

而在俄罗斯一节中写道，尽管美国现在及未来仍将持续参与欧洲事务，但美方必须、也将优先捍卫美国本土，并威慑中国。

盼印太地区实现正当和平

根据军事新闻网站Breaking Defense转述，最新版NDS强调：「特朗普总统已明确表示，他希望印太地区能实现正当的和平，在贸易公开且公平流动的情况下，所有人都能繁荣发展，且我们的利益受到尊重。国防部将运用这些接触与互动，协助向中国当局传达这一愿景与意图，同时也将透过自身行为，展现我们真诚希望实现并维持这样一个和平且繁荣未来的立场。」

2022版NDS曾4度提到台湾，指出中国破坏美国在印太区域的盟友和安全伙伴关系，运用其逐步增加的经济、军事力量来胁迫邻国；中方对台湾增加言词挑衅和威胁行动，破坏局势稳定，制造误判风险并威胁台海和平。2026版文件则对「台湾」只字未提。

每4年检讨一次国防战略

NDS阐述国防部将如何遵循《国家安全战略》（NSS）的指导，依法至少每4年检讨一次，通常会在新政府上任后一至二年内发布一版，作为该任期的总体国防指导原则。

然而，与过往不同的是，国防部今次发布方式相当低调，在整个美国东岸关注即将来临的重大暴风雪之际，于周五晚接近7时、事前毫无预告地以电子邮件发送文件，且未如惯例附上国防部长赫格塞思发表宣告时常见的录影演讲。