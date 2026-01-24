印度男女杀人犯狱中相恋 法院批15日假释结婚

印度传媒报道，两名因谋杀罪判囚终身的囚犯，在监狱内结识并相恋，获当地法院批准假释15日于周六（24日）结婚。

印度传媒《今日印度》报道，31岁的女囚犯赛斯（Priya Seth）与29岁的普拉萨（Hanuman Prasad）在印度西北部拉贾斯坦邦（Rajasthan）的开放式监狱认识、相恋继而决定结婚。当地高等法院特准15日假释，让两人出狱成婚，再返回监狱服刑。



开放式监狱容囚犯出外工作

普拉萨和赛斯分别在一年前由普通监狱转至开放式监狱，继而认识，并相恋近一年。

成就恋情的开放式监狱始自1972年拉贾斯坦邦的监狱改革。囚犯在普通监狱内服刑约7年后，只要表现良好，经评估后重犯机会低，可获拣选转至开放式监狱服刑。



开放式监狱有数十间房，只有数名工作人员。囚犯毋须困于监仓，可自由「放风」甚至出外寻找工作，赚钱养活自己，早上7时起可外出，晚上7时前回监狱报到即可。他们的家人甚至可搬进监狱居住陪伴囚犯。监狱内禁止打架和犯罪，一旦违犯规矩，则要重回普通监狱服刊。



新人皆犯谋杀罪 死者家属挑战假释

新郎普拉萨2017年应跆拳道选手女友桑图西（Santosh）要求，杀害桑图西的丈夫。桑图西3名子女与同住的姪儿目击整个过程，她随即要求普拉萨杀害孩子与姪儿，以绝后患，案件震惊当地。

至于新娘赛斯，本为模特儿，2018年精心策划绑架在交友平台Tinder认识的商人沙玛，并勒索赎金，偿还男友卡姆拉的欠债。赛斯与两名共犯绑架沙玛后，向其父亲索取100万卢比（约8.5万港元）赎金，对方最终只筹得30万卢比（约2.6万港元）。赛斯担心释放「肉参」会遭揭发。



赛斯与同谋决定撕票，再将尸体装入行李箱后弃置。他们在沙玛脸上刺下多刀，避免外界辨认尸体身份。

由于普拉萨和赛斯犯下重罪，这次法庭批准假释结婚，引起当地民众不满。遭赛斯杀害的沙码亲属表示将挑战假释判决。亲属指法院没有通知凶手获假释，将上诉到底。