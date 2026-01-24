中日交恶 | 去年12月中国顾客大跌4成 冲击日本百货业绩

受到中国政府提醒公民避免赴日的措施影响，去年12月日本全国百货店的中国游客购物人数和购买免税商品金额，均比去年同期减少约40%。日本百货店协会专务理事西阪义晴对今年中国春节所在的2月销售前景表示担忧，指由于各航空公司减少班次，预计短期内状况仍将严峻。

日本政府观光局日前公布的数据显示，去年12月中国内地访日游客数量为33.04万人次，比上年同期大幅下降45.3%。日媒估计，6间日本百货公司2025年12月至2026年2月的营业利润将年减24%。

去年12月日本全国百货店的中国游客购物人数减少4成。路透社

由于购买力较强的中国游客减少，日本各家百货商场的2025年12月单月销售额均低于上年同期。路透社

去年12月中国顾客大减4成，冲击日本百货业绩。路透社

日本百货业者对作为繁忙期的2月春节销售情况表示担忧。美联社

日媒估利润将减24%

由于购买力较强的中国游客减少，日本各间百货商场的2025年12月单月销售额均低于上年同期。J Front Retailing旗下的大丸心斋桥店、梅田店、京都店的销售额均下降6%至8%。松屋免税销售额下滑，银座总店销售额下降11%，松屋浅草店下降20%。高岛屋的中国游客销售额也减少35%。

日本百货店协会周五（23日）发表报告亦显示，全国百货店整体免税销售额下降17.1%。去年全年免税销售额也受到波及，下降12.7%，为4年来首次低于上年。

对春节业绩前景表担忧

协会负责人就中国游客动向表示，「短期内形势仍将严峻」，并对作为繁忙期的2月春节表示担忧。

2025年全年免税购物客数达621.4万人，创历史新高；但高端品牌手表、包袋等高价商品走弱，导致销售额下滑。

包含国内消费者在内的全年百货店销售额为5.67万亿日圆（约2779亿港元），下降1.5%，为5年来首次负增长。剔除免税后的国内销售额也下降0.1%。

2025年12月销售额，受免税销售大幅下滑影响，同比下降1.1%，为5个月来首次负增长。