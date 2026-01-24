芬兰13岁以下禁用手机与社媒 收紧儿童课余使用数码装置

芬兰国家教育局、健康与福利研究院（THL）近日共同发布，明确规范儿童课余使用数码装置的年龄及时间，13岁以下儿童不宜拥有个人智能手机，也不应使用社交媒体服务。

芬兰官方建议，应依年龄订定儿童每日使用屏幕的上限，2岁以下幼儿完全不建议接触屏幕；2至5岁儿童每日最多1小时；6至10岁同样限于每日1小时；11至13岁则放宽至每日2小时。建议不包含学校功课所需的使用时间，并强调必要时家长应主动介入管理。

避免接触有害内容

内容适龄性也是重点之一，规范要求儿童接触的数码内容必须适合其年龄、有助发展，包括游戏、电视节目及影片都应严格遵守年龄分级，避免儿童接触有害内容。

相比去年10月公布的草案，正式版建议更为严格，除禁止使用社交媒体的规定，并新增不建议拥有智能手机的条文。政府去年秋季公开征求意见，收到超过6000则家长回馈，多数支持加强管制，促使官方修正内容。

青少年医学副教授科索拉直言，过早给孩童手机等同进行不受控制的人体实验。

保障儿童安全成长

据THL发布的新闻稿，社会安全部长格兰拉松表示，让孩童不被数码装置绑架是成人的责任，建议可协助家长把关。她强调需透过更严格的法规保障儿童安全成长。

教育部长阿德勒克罗伊茨指出，学前教育与义务教育阶段将教导儿童在数码环境中安全操作的技能，教育机构可与家庭合作落实建议。

芬兰今年将继续推动相关工作，进一步制定13至18岁青少年的数码使用建议。由芬兰总理奥尔波主导的15岁以下禁用社交媒体立法评估，亦预计于近期完成。