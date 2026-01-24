抓捕马杜罗后首出击 美军东太平洋袭运毒船酿2死 搜索1生还者

美军南方司令部周五（23日）在社交媒体发文，宣称美军「南方之矛」联合特遣部队当天在东太平洋打击一艘被认定为恐怖组织的运毒船，击毙船上2人，正搜寻一名生还者。这是美军自本月初突袭委内瑞拉逮捕该国总统马杜罗以来，首次在海上出击。

贴文称，有情报显示，这艘船正沿东太平洋已知的毒品走私路线航行，并从事毒品走私活动。贴文附上的影片显示，一艘船在水中移动后爆炸起火。

相关新闻：

纽时揭美军机伪装民航机 空袭海上运毒船杀人 恐构成战争罪

美国南方司令部发布影片，显示一艘船在水中移动后爆炸起火。法新社

美军对上一次海上打击在去年12月底发生，一艘船被击中后，爆炸起火。路透社

这是美军自本月初突袭委内瑞拉逮捕马杜罗以来，首次在海上出击。法新社

特朗普表示，海上扫毒阻止毒品流入。美联社

袭击行动结束后，美军南方司令部立即通知海岸警卫队启动搜寻系统，搜索一名生还者。

36次海上打击酿117死

自去年9月初以来，美军在加勒比海和东太平洋对美方指称的运毒船进行了36次打击，迄今已导致117人死亡。然而，美国政府从未公布任何可以证明其攻击目标涉毒的证据，引发外界关于行动合法性的激辩。国际法专家与人权团体表示，这些空袭很可能构成法外处决，因为显然针对的对象是对美国不构成直接威胁的平民。

对上一次海上打击在去年12月底发生，美军当时表示在2天内袭击了5艘涉嫌走私毒品的船只，造成8人死亡，另有多人跳入水中。数日后，海岸防卫队暂停搜索行动。

美国在委内瑞拉附近加勒比海域部署多艘军舰，并发起「南方之矛」军事行动，对委内瑞拉施压。本月3日，美国对委内瑞拉发动大规模军事行动，抓捕委国总统马杜罗及其妻子，并将他们押到美国受审。

特朗普：阻毒品从水路流入

美国总统特朗普多次表示，美国针对涉嫌走私毒品者的海上打击行动，对减缓加勒比海及东太平洋的毒品走私路线产生巨大影响。

他周四（22日）在瑞士达沃斯世界经济论坛发言表示：「我们阻止了几乎100%的毒品经由水路流入。」

