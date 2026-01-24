生擒马杜罗｜英媒：委国代总统兄妹早与特朗普政府「搭线」

英国《卫报》披露，美军本月初强势介入、将委内瑞拉前总统马杜罗「掳走」带离境前，委国权力核心早见异动。报道指，现任临时总统罗德里格斯，以及同时担任国会议长的兄长豪尔赫，被指早已私下向特朗普政府释出讯号，只要马杜洛离场，两人愿意在其后安排中与美方合作，为局势转圜铺路。

美罗接触始于去年秋天 11月底现关键转折点

报道引述多名参与高层讨论的消息人士指，罗德里格斯在本月5日宣誓出任代理总统前，已透过中间渠道与美国官员接触，并借助中东盟友卡达牵线，表明对马杜罗离任持开放、甚至欢迎态度。由于她与卡达执政家族关系密切，成为华府与加拉加斯之间的重要沟通桥梁。

早在去年10月，美国《迈阿密前锋报》已披露，罗德里格斯曾经透过卡达向华府提出方案，建议在马杜罗下台后，由她主导过渡政府，惟当时未能成事。不过，相关接触其后并未中断，反而在幕后持续推进。

知情人士透露，美国官员与罗德里格斯的接触始于去年秋天，真正的转折点出现在11月底。当时特朗普与马杜罗直接通话，要求对方离境，但遭即场拒绝。其后，罗德里格斯仍与美方保持沟通，并逐步表明立场。

报道引述其中一名美方人士指，至12月时，罗德里格斯已清楚向华府表示「已准备好」，并直言马杜罗必须离开；亦有另一名熟悉内情者引述她的说法，形容其态度为「不论接下来怎样走，我都会配合」。

不过，多名消息来源强调，罗德里格斯兄妹虽答应在马杜罗下台后协助美国推动过渡安排，但从未承诺主动出手推翻领袖，亦非今次行动的策划者，谈不上发动内部政变。

美军行动后数小时，特朗普接受《纽约邮报》专访时亦间接印证双方关系，曾直言罗德里格斯「也在计划之中」，并称彼此「谈过很多次，她都很清楚」。

另有知情人士补充，特朗普核心幕僚与罗德里格斯兄妹之间，早已建立固定而正式的沟通机制，协调事项甚至包括定期安排滞留美国的委内瑞拉人遣返回国的航班。

报道指出，至去年10月，就连美方内部一向对马杜洛政府最强硬的鹰派，也开始不排斥与罗德里格斯合作，原因在于她承诺与美国石油公司接轨，且本身与美国能源圈早有联系。不过，真正背著马杜罗展开实质协商，已是秋末时分。知情官员形容：「她其实很害怕马杜罗。」