韩女聘私家侦探捉奸 伙女婿餐厅内斩断丈夫生殖器冲马桶
更新时间：07:11 2026-01-24 HKT
南韩一宗震惊社会的家庭暴力案件裁决出炉。一名58岁妇女长期怀疑丈夫外遇，先委托私家侦探追踪行踪，最终伙同女婿在餐饮场所内施袭，持刀斩断丈夫生殖器并冲入马桶。法院裁定妇人构成「特别重伤害罪」，判处监禁7年；惟检方指控的杀人未遂罪，则因证据不足获判无罪。
法院裁定特别重伤害罪成囚7年 杀人未遂罪证不足
综合韩媒报道，仁川地方法院刑事合议庭日前就案件宣判。案中主谋A姓妇女（58岁）被裁定犯下特别重伤害罪，判囚7年；其39岁女婿B某被指协助制服及捆绑受害人，同样罪成，被判监4年。至于A某的36岁女儿，因与母亲一同委托征信社非法追踪继父位置，违反《位置资讯保护法》，被判罚款300万韩元。
女婿负责制服受害人 让韩妇当众下手
案件发生于去年8月1日凌晨，地点为仁川江华岛一间咖啡店。检方指，A某在掌握丈夫与其他女性往来的证据后情绪失控，伙同女婿行凶。案发时，女婿负责按住并制服受害人，A某则持利器斩断其生殖器官，其后将断肢丢入马桶冲走。受害男子其后被送院治理，保住性命。
对于检方指控被告有杀人未遂意图，法官认为，虽然犯案手段残忍，足以造成极大身心创伤，但从行凶位置、角度及伤势判断，未能证明被告具明确或不确定的杀意，加上受害人于约一小时内送院，未出现生命高度危险状态，故就杀人未遂部分裁定无罪。
法庭同时指出，被告行为对受害人造成严重心理冲击，且犯后未即时施救，情节并不理想。不过，量刑时亦考虑到A某在庭上表现悔意、否认杀人故意，以及受害人明确表示不希望对方受到过重刑罚，加上被告一方过往并无重大刑事前科，遂作出上述判刑。
案件曝光后在南韩社会引起广泛争议，舆论关注私家侦探追踪、家庭冲突升级以至法律界对「杀意」认定门槛的讨论。
