特朗普幼子巴伦救英女一命 FaceTime电话目击对方遭前男友暴殴越洋报警

美国总统特朗普幼子巴伦（Barron Trump）卷入一宗英国暴力案件并报警救人的过程在伦敦法院曝光。案件意外曝光巴伦透过社交平台越洋「识女仔」，且疑令对方的前男友醋意大发，向女方施袭。巴伦在一次视像电话中目睹该名女性友人遭前男友暴力袭击，随即越洋报案，最终成功救出受害人。伦敦斯内斯布鲁克刑事法院（Snaresbrook Crown Court）周三审理此案，庭上更播放了巴伦当时心急如焚的报警录音。

巴伦情急报警 一度因「粗鲁」向警员道歉

案发于2025年1月18日凌晨，现年19岁的巴伦在美国拨打FaceTime予该名受害女子。据控方描述，22岁俄罗斯籍被告鲁缅采夫（Matvei Rumiantsev）因妒忌受害人与巴伦交往而动粗。巴伦接通视讯后，并非见到友人问好，而是看到镜头对着天花板，镜头外传来阵阵女子尖叫声，其后更目睹被告拉扯女友人的头发，并将她推倒在地出言侮辱，还用力踢她的肚子。

巴伦随即致电伦敦警方报案，当时是凌晨2时23分。录音显示，巴伦急促地向接线生表示：「我刚与一个认识的女孩子通电话，她正在被殴打。地址是……这真的是紧急情况，请快点，我看到那个男的一直在打她。」巴伦在通话中一度表现焦急，被接线生要求冷静回答问题，他随后为自己的「粗鲁（rude）」道歉并解释：「我真的不知道现在会发生甚么事。」

伦敦警方到场后，透过执法记录仪录下受害人的说法。受害人当时直言：「我是巴伦·特朗普的朋友，就是特朗普总统的儿子。」现场警员一度感到惊讶，并向同僚表示：「这名报案的美国人，看来真的是特朗普的儿子。」警方随后要求受害人即场致电巴伦确认，巴伦在电话中解释，当时见到友人哭泣受袭，认为报警是唯一能做且最好的事。

受害人在庭上作供时形容，巴伦的报警电话如同「上帝的安排」，更直言：「他救了我一命。」

被告鲁缅采夫目前被控两项强奸罪、蓄意勒颈、妨碍司法公正及袭击致造成身体伤害等多项罪名。他在庭上否认所有指控，其辩护大律师萨沙·沃斯（Sasha Wass KC）反驳指，受害人的说法纯属「捏造」，声称当晚是被告在受害人变得暴力后才将其制服。

受害人强烈否认辩方说法，直言：「我没有编造，那样做是对受害者极大的侮辱。」目前案件仍在审理中，巴伦的关键报案录音及视讯目击证言，预料将成为本案定罪的关键证据。