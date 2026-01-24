伊朗局势｜美国宣布新一轮制裁名单 剑指石油出口 威胁伊拉克遏制亲伊朗武装势力

美国进一步加大对伊朗的政治与经济压力。美国财政部辖下的外国资产控制办公室（OFAC）于当地时间1月23日公布新一轮制裁名单，针对多个涉及伊朗能源与航运体系的实体及船只；同时，华府亦向伊拉克发出警告，若未能遏制亲伊朗武装势力，或将限制其美元供应。

根据美方公布资料，是次制裁重点指向协助伊朗石油、能源及相关衍生产品出口的航运与管理网络。被列入制裁名单的包括多家航运公司及其关联船只，主要涉及油轮及货船。美方认定，相关船只在伊朗受限制能源贸易中担当关键运输角色，其在美国司法管辖范围内的资产将被冻结，美国个人及机构亦被禁止与其进行任何交易。

美国财政部公布对伊朗新一轮制裁名单。法新社

分析认为，美国此举意在进一步堵塞伊朗能源出口的灰色渠道，削弱其外汇收入来源，对德黑兰施加更大压力。

另一方面，英国《金融时报》报道，华府近期亦加紧向伊拉克主要政治人物施压，要求其在筹组新政府时排除伊朗支持的武装团体，并提出具体、可行的解除武装计划。多名熟悉磋商情况的人士透露，若相关要求未获落实，美方或会采取惩罚性经济措施，其中包括限制伊拉克在石油销售中可动用的现金美元供应。

消息指出，美元供应对伊拉克金融体系及经济运作至关重要，美国的相关威胁被视为用以遏制伊朗在当地影响力的重要杠杆。

与此同时，伊朗国内局势亦持续紧张。海外反对派及人权组织指，自伊朗爆发反政府示威以来，至今已传出超过5000人死亡，当中包括示威者及平民。德黑兰方面则否认相关数字，惟外界普遍认为，国内政治压力与经济挑战，正进一步加剧伊朗与西方的对立。