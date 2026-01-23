柬埔寨电骗︱73名南韩人被押返回国 夫妻呃6300万整容逃避追查

南韩警察厅国际治安合作局代理局长李载泳周五（23日）表示，由南韩与柬埔寨警方联合成立的「南韩专案组」两个月抓获包括南韩籍电诈犯罪嫌疑人在内的135名涉案人员。



南韩政府打击跨国犯罪联合工作组当天从柬埔寨将73名涉嫌参与诈骗、绑架、抢劫等犯罪活动的南韩籍犯罪组织成员押解回国。



据悉，韩柬联合专案组共实施7次对犯罪园区的突击行动，在此次被押回的73人中，有68人为该小组直接抓获。70人涉及网上诈骗，包括情缘骗案及虚假投资计划，其余3人则涉及挟持人质、抢劫及非法赌博等罪名。

青瓦台发言人姜由桢昨日在介绍是次遣返行动时表示，是次遣返人员还包括一对夫妻。二人利用深伪（Deepfake）技术，针对104名韩国公民实施诈骗，涉案金额达120亿韩元（约6300万港元）。为逃避法律制裁，二人还通过整容手术改变外貌，持续潜逃。

