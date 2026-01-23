JR埼京线︱17岁少年挥动疑似铰剪惹恐慌 多条列车服务一度受影响

日本东京的埼京线列车今天下午发生一宗有人在列车内挥舞剪刀，引发骚动事件。一名17岁少年随后被警方逮捕。事件一度引发多线列车停驶，于当地时间傍晚6时始陆续恢复。

台湾中央社引述日本富士新闻网（FNN）、读卖新闻报道，警方表示，事发于当地时间今日下午4时20分左右，在东京都北区中十条附近行驶中的JR埼京线列车车厢内。有乘客向警方报案称「电车内有人挥舞剪刀」。有人按下车内的紧急警报铃，列车随即停车。

警方到场控制住一名年轻男性。事件中并未有人因刀具而受伤，但因为列车紧急停车，有1名乘客撞到头部，乘客惊慌避难时，有3人受伤送医。

调查相关人士指出，这名17岁少年在车厢内挥舞类似剪刀的物品，并大声喧闹。少年被警方当场制伏，并以涉嫌违反暴力行为法将其拘捕。

受事件影响，JR东日本宣布，埼京线上下行、京滨东北线上下行、宇都宫线部分路段、高崎线上下行，以及湘南新宿线等多条路线暂停行驶，随后已于傍晚6时恢复行驶。