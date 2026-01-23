「陈志奖学金」终止418柬国学生受影响 洪森出手提供学费

有「电诈大王」之称的太子集团创始人陈志在金边逮捕，并被押送返回北京。《柬中时报》报道，以陈志名义设立的奖学金项目随之终止，导致418名在读大学生受到影响，其中多数来自经济条件较为困难的家庭。柬埔寨参议院主席洪森决定为上述学生提供学费支持，协助其完成本科学业，但不包含每月生活补助。

相关新闻：太子集团｜好色陈志购游艇开淫乱派对细节曝光 助手投其所好专拣温柔台女

陈志曾是柬埔寨两任首相洪森父子顾问，曾获授公爵。他被捕后，洪森透过发言人发表声明切割，称「一些人企图利用执政党主席及政府总理之名作为保护伞，以掩盖自身违法行为」。

《柬中时报》报道，近期「陈志」奖学金项目管理方正式通知学生终止原有奖学金资助。柬埔寨教育部报告指出，受影响学生共418人，分布金边多所高校，所学专业涵盖信息技术、计算机科学、国际商务管理、传媒与通信、数字经济与旅游，以及土木工程等领域。

相关新闻：陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片

在接获奖学金终止通知后，不少学生一度对无力承担学费、能否继续完成学业表示忧虑。洪森随后出面协调，决定承担相关学生的学费直至本科毕业。

根据资料，陈志2015年设立基金会，并于2021年以其名义推出奖学金计划，资助柬埔寨学生攻读学士学位。