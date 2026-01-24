俄罗斯载246人航班紧急降落中国兰州 飞机右侧引擎发生故障

俄罗斯一架载有246人的航班，由于飞机右侧引擎发生故障，随后安全备降中国兰州中川国际机场。

兰州中川国际机场消息，23日泰国普吉至俄罗斯巴尔瑙尔国际客运ZF2998航班（机型757-200）宣布遇险状态，决定备降兰州中川国际机场。

据兰州中川国际机场介绍，当天下午4时51分，这一航班已安全落地，机上旅客239人，机组七人，共计246人。

据报，此次紧急状况是由于飞机右侧发动机故障引起，决定备降兰州中川国际机场。

另据新京报报道，上述航班属于俄罗斯蓝色航空公司。航旅纵横App提供的数据显示，该航班从泰国普吉国际机场起飞，原计划飞往俄罗斯巴尔瑙尔机场，该航班在兰州中川国际机场附近盘旋放油，随后平安降落在跑道上。



