俄罗斯载246人航班紧急降落中国兰州 飞机右侧引擎发生故障
更新时间：09:48 2026-01-24 HKT
发布时间：09:48 2026-01-24 HKT
发布时间：09:48 2026-01-24 HKT
俄罗斯一架载有246人的航班，由于飞机右侧引擎发生故障，随后安全备降中国兰州中川国际机场。
兰州中川国际机场消息，23日泰国普吉至俄罗斯巴尔瑙尔国际客运ZF2998航班（机型757-200）宣布遇险状态，决定备降兰州中川国际机场。
据兰州中川国际机场介绍，当天下午4时51分，这一航班已安全落地，机上旅客239人，机组七人，共计246人。
据报，此次紧急状况是由于飞机右侧发动机故障引起，决定备降兰州中川国际机场。
另据新京报报道，上述航班属于俄罗斯蓝色航空公司。航旅纵横App提供的数据显示，该航班从泰国普吉国际机场起飞，原计划飞往俄罗斯巴尔瑙尔机场，该航班在兰州中川国际机场附近盘旋放油，随后平安降落在跑道上。
最Hit
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
2026-01-23 03:00 HKT
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT